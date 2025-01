Putin zaatakuje cele w Polsce? Analityk wojskowy wymienia miejsce

Ukraiński analityk Ołeksandr Kowalenko: Rosja wzmacnia swoje siły zbrojne i mogłaby rozważyć wkroczenie na teren Unii Europejskiej przez Przesmyk Suwalski

Tuż po wybuchu wojny na Ukrainie w lutym 2022 roku od razu zaczęto obawiać się dalszych ruchów Władimira Putina. Jako jeden z zagrożonych krajów wymieniano także Polskę, zwłaszcza pewien szczególnie newralgiczny punkt na naszej mapie - Przesmyk Suwalski. Byłby on łakomym kąskiem dla Putina, bo jego zdobycie oznaczałoby odcięcie krajów bałtyckich od reszty państw NATO i utworzenie bezpośredniego połączenia lądowego między Królewcem a Białorusią. Przesmyk Suwalski zaczął być nawet nazywany "najniebezpieczniejszym miejscem na świecie". Teraz temat ten podjął cytowany przez agencję Unian ukraiński ekspert wojskowy i analityk Ołeksandr Kowalenko. Jego zdaniem Rosja wzmacnia swoje siły zbrojne i mogłaby rozważyć wkroczenie na teren Unii Europejskiej przez Przesmyk Suwalski do Królewca. „Mało kto o tym mówi, ale taki plan rosyjskiego kierownictwa wojskowego istniał już w 2022 roku” – powiedział Kowalenko. Rosyjskie plany zakładały wówczas również według tego analityka pójście na Mołdawię od strony południowej Ukrainy. Zdaniem Kowalenki zawieszenie broni na Ukrainie nie jest dobrym pomysłem, bo w praktyce może nas przybliżyć do III wojny światowej. „Dziwnym trafem dalekowzroczność zachodnich przywódców zawodzi i nikt nie przewiduje, co może się stać po roku 'milczenia o wojnie'. Każdy pokój z niepokonanym wrogiem prowadzi do jeszcze większej wojny” – powiedział analityk.

Generał Freuding: Atak na państwa NATO nie jest nieuchronnością, ale trzeba pamiętać, że „Moskwa wyraźnie stwarza ku temu warunki”

Również niemiecki generał dywizji Christian Freuding ostrzegł, że Rosja stwarza sobie warunki do prowadzenia szerszych niż obecnie działań wojennych poprzez zwiększanie produkcji militarnej. „Obserwujemy, że rosyjskie siły zbrojne nie tylko są w stanie zrekompensować ogromne straty ludzkie i materialne dzięki własnym wysiłkom i wsparciu partnerów, ale także z powodzeniem się dozbrajają” – powiedział „Welt am Sonntag”. Jak dodał, ewentualny atak na państwa NATO nie jest żadną nieuchronnością, ale trzeba pamiętać, że „Moskwa wyraźnie stwarza ku temu warunki”. „Produkcja rośnie, zapasy w składach rosną” – powiedział Freuding.

