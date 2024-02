Putin zostanie zamordowany? Słowa Muska mogą szokować

Elon Musk powiedział podczas spotkania z senatorami, że Władimir Putin może zostać zabity. "Gdyby się wycofał, zostałby zamordowany"

Elon Musk nie od dziś oskarżany jest o prorosyjskość. Na krótko po wybuchu wojny na Ukrainie podkreślał w swoich wpisach, jak Krym jest ważny dla Rosji, proponował też referendum w Donbasie, które miałoby rozstrzygnąć, do kogo będzie należał ten region. Jesienią zeszłego roku dowiedzieliśmy się nawet od biografa Muska, Waltera Isaacsona, że w 2022 roku miliarder świadomie uniemożliwił atak ukraińskich podwodnych dronów przeciwko rosyjskim okrętom wojennym u wybrzeży Krymu, wyłączając satelitarną sieć internetową Starlink. Drony straciły łączność i nie były w stanie zadziałać. Elon Musk miał przyznać się do tego autorowi książki i tłumaczyć się tym, że ukraińska akcja mogła wywołać rosyjski odwet z wykorzystaniem broni jądrowej. Teraz Musk znów powiedział na temat Ukrainy coś, co wywołało burzę.

Musk: "Przedłużanie wojny nie pomaga Ukrainie". Ale miliarder twierdzi, że nie jest zwolennikiem Putina

Miliarder podczas spotkania z amerykańskimi senatorami republikańskimi na forum X Spaces, będącym częścią jego platformy mediów społecznościowych, że "nie ma mowy, do diabła", by Władimir Putin przegrał wojnę na Ukrainie. Zaproszeni senatorowie to przeciwnicy projektu ustawy, który zapewniłby Ukrainie dalszą amerykańską pomoc w walce z Rosją. "Przedłużanie wojny nie pomaga Ukrainie" - stwierdził Musk i podkreślił, że jego zdaniem Władimir Putin z pewnością nie wycofa się z wojny. "Gdyby się wycofał, zostałby zamordowany" - powiedział Musk. Odrzucił też zarzuty o prorosyjskość i wspieranie Putina, nazywając je absurdalnymi. Stwierdził za to, że w razie utraty przez Putina władzy jego miejsce mogłaby zająć osoba jeszcze gorsza.

Sonda Lubisz Elona Muska? Tak Nie Trudno powiedzieć

Putin speaking about Elon Musk during Tucker Carlson interview 🙌 pic.twitter.com/YNwQwL9HC1— Shekhar Dutt (@DuttShekhar) February 9, 2024

Elon Musk says `there is no way in hell' that Putin can lose in Ukraine, and `If he were to back off, he would be assassinated' https://t.co/aFTySWujAj— Bloomberg (@business) February 13, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! My podpowiadamy, ty zgadujesz, o jaki serial chodzi Pytanie 1 z 10 Żuk, przebranie, Tajlandia Podróż za jeden uśmiech Zmiennicy Polskie Drogi Dalej