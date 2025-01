Renee Zellweger ma jeszcze nowszą twarz?! Fani w szoku

Renee Zellweger znów odmieniona! Najnowsza sesja w "Vogue" sprawiła, że wróciły plotki o operacjach plastycznych gwiazdy

Fani Renee Zellweger (56 l.) na pewno nie mogą narzekać na nudę! Sławna aktorka już od dekady raz na jakiś czas prezentuje światu efekty swoich kolejnych metamorfoz. Dawnej Bridget Jones z pierwszej części słynnej komedii romantycznej z 2001 roku nie sposób teraz rozpoznać w amerykańskiej laureatce Oscara. Wtedy Renee Zellweger była pulchną i sympatyczną "dziewczyną z sąsiedztwa". Jakiś czas potem wszystko się zmieniło. Gdy w 2014 roku Renee Zellweger pojawiła się na czerwonym dywanie, naprawdę trudno było znaleźć jakiekolwiek podobieństwo do jej młodszej wersji. Rysy twarzy aktorki zmieniły się tak bardzo, że wielu widziało w tym raczej ingerencję chirurga plastycznego, niż nowe techniki makijażu. Ale gwiazda nie przyznawała się do operacji, tłumacząc swój nowy wygląd większą ilością wypoczynku oraz zdrowym trybem życia. Potem jeszcze kilkukrotnie zmieniała wizerunek, a najnowsze zdjęcia w brytyjskim Vogue to dowód na to, że nie powiedziała jeszcze w tej dziedzinie ostatniego słowa. Renee Zellweger znów wygląda całkiem inaczej, niż poprzednio. Prawdziwa królowa metamorfoz!

Renee Zellweger. Kariera, dzieci, poprzednie związki

56-letnia dziś Renee Zellweger zyskała wielką sławę w 2001 roku grając Bridget Jones w ekranizacji sławnej powieści Helen Fielding. Cykl filmów o roztrzepanej Bridget i jej romansach nie jest jednak zdecydowanie jej jedynym osiągnięciem. Renee Zellweger otrzymała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę Judy Garland w filmie "Judy" (2019) i za drugoplanową rolę Ruby Thewes we "Wzgórzu nadziei" (2003). Renee Zellweger póki co tylko raz stała na ślubnym kobiercu. Żoną muzyka country Kenny'ego Chesneya była jednak tylko przez cztery miesiące. Rozwód miał miejsce w 2005 roku. Aktorka spotykała się także z Jimem Carreyem i Bradleyem Cooperem, teraz jest łączona z Antem Antsteadem.

Sonda Czy lubisz filmy o Bridget Jones? Uwielbiam! Znam je na pamięć Są w porządku, ale nie jestem jakimś ogromnym fanem Nie cierpię ich

Quiz o "Dzienniku Bridget Jones". Jak dobrze pamiętasz kultową komedię? Pytanie 1 z 10 Kto zagrał tytułową bohaterkę? Gwyneth Paltrow Kate Winslet Renee Zellweger Następne pytanie

Ewa Wiśniewska rzuca gromy na aktorki! Chodzi o operacje plastyczne Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Renee Zellweger - 45Bridget JonesBarely recognisable! Been on hiatus since 2010. Back acting with a film TBR 2015 pic.twitter.com/pPPNA5slkz— Where Are They Now? (@WATNCelebrity) October 21, 2014

A new ‘BRIDGET JONES’ movie will release on February 14, 2025 on Peacock.Renée Zellweger will reprise her role & star alongside Hugh Grant, Emma Thompson, Chiwetel Ejiofor and Leo Woodall. pic.twitter.com/lDTTXg5I8n— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) April 9, 2024