Reżim Putina upadnie w trzy dni, flaga Rosji się zmieni? Opozycjonista nie ma wątpliwości

Rosyjski opozycjonista wieszczy upadek Putina. "Rosyjskie imperia upadały w trzy dni i tak samo będzie z putinowską Rosją"

Czy to możliwe, by Rosjanie zbuntowali się przeciwko Władimirowi Putinowi? Sondaże popularności prezydenta Federacji Rosyjskiej niezmiennie wskazują na to, że ludzie wcale nie mają go dosyć. Bunty, które wybuchły w Dagestanie po ogłoszeniu "częściowej mobilizacji" ponad rok temu zostały szybko stłumione, podobnie jak każdy głos sprzeciwu wobec reżimu. W dodatku ewentualni następcy Putina z Nikołajem Patruszewem na czele są podobno jeszcze gorsi... Ale są i tacy, którzy patrzą w przyszłość z optymizmem. Należy do nich Ilia Ponomariow, rosyjski opozycjonista i były członek Dumy Państwowej. Zdaniem antyputinowskiego działacza w Rosji nastaną jeszcze lepsze czasy, bo reżim Putina upadnie i to bardzo szybko. "Każdy boi się podjąć ruch jako pierwszy. Ale to bardzo szybko się zmieni – gdy ludzie dostrzegą, że sytuacja się chyli ku upadkowi, wszystko się ruszy. Rosyjskie imperia upadały w trzy dni i tak samo będzie z putinowską Rosją – upadnie w trzy dni. To, co się wydarzyło w czasie buntu Prigożyna, tylko to potwierdza” – powiedział Ponomariow podczas spotkania z dziennikarzami ze Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej (FPA) w Londynie.

Nowa flaga Rosji i nowa nazwa kraju? Opozycjonista snuje wizje przyszłości kraju bez Putina

Zdaniem rosyjskiego opozycjonisty w razie zmiany ustroju w Rosji zmieni się nawet nazwa i flaga kraju - Rosja będzie nazywała się Republika Rosyjska, a nie Federacja Rosyjska, a nowa flaga będzie biało-niebiesko-biała, choć obecnie jest biało-niebiesko-czerwona. Jak dodaje Ponomariow, w Rosji były już cztery rewolucje, a ustrój zmieniał się wielokrotnie. Przewiduje, że w razie buntu w wojsku Putinowi sprzeciwią się raczej oficerowie średniego szczebla, niż generałowie. „Są ludzie, którzy siedzą i obserwują, kto jest gotowy, by skoczyć, gdy nadarzy się sposobność" - uważa polityk.

<<We are here to remove Putin from office and stop Putinism to exist>> says Ilya Ponomarev @iponomarev at an exclusive FPA briefing in London where he gave details of his plan for a #Putin free #Russia #fpaexclusives pic.twitter.com/OnXBN6ENeT— Foreign Press Association in London (@FPALondon) December 15, 2023

