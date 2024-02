Rezydencja Meghan i Harry'ego zagrożona kataklizmem! Osuwiska i powodzie w raju gwiazd

Król Karol III abdykuje?! "William panikuje i błaga, by tego nie robił"

Rezydencja Meghan Markle i księcia Harry'ego może zostać zmieciona z powierzchni ziemi przez żywioł! W okolicy już 307 osuwisk błotnych i 100 zatopionych budynków!

Los nie rozpieszcza ostatnio brytyjskiej rodziny królewskiej. Aż troje jej członków ma poważne problemy ze zdrowiem, u księżnej Yorku Sary Ferguson i u króla Karola III zdiagnozowano nowotwory. Właśnie choroba ojca sprawiła, że książę Harry natychmiast po otrzymaniu informacji o diagnozie wsiadł w samolot i przybył do Wielkiej Brytanii. Z pewnością martwi się nie tylko stanem zdrowia ojca i tym, że po przylocie nie został przyjęty w rodzinie zbyt ciepło, ale również sytuacją, w jakiej zostawił dom i rodzinę w Kalifornii. Bo właśnie tam, gdzie mieszkają książę Harry i Meghan Markle, szaleje wielka burza z ulewami i wichurami. Zagrożenie utrzymuje się od paru dni, rejon Montecito nawiedzają powodzie, ale to wierzchołek góry lodowej. Na kalifornijskich wzgórzach, w tym tych, na których stoi dom Sussexów, zaczęły się potężne osunięcia ziemi.

Rekordowe ulewy w rejonie Los Angeles. Burmistrz apeluje o zachowanie ostrożności, zagrożenie nie mija

Służby ratunkowe podają, że w rejonie Miasta Aniołów były wzywane już do... 307 osuwisk błotnych i 100 zatopionych budynków! Czy dom książęcej pary przetrwa? Jest położony na wzgórzach, jak wiele domów gwiazd. Zagrożone zalaniem są także rezydencje Lady Gagi czy George'a Clooneya. Nie wiadomo, czy w tej sytuacji Meghan Markle i książęce dzieci, Archie i Lilibet pozostają w rezydencji w Montecito, czy może ewakuowali się z dala od Los Angeles. Póki co burmistrz Los Angeles Karen Bass ogłosiła, że pomimo ulew, powodzi i powstania wielu osunięć ziemi, burza nie spowodowała jeszcze żadnych ofiar śmiertelnych. Są jednak wielkie straty, a domy mogą stracić wszyscy bez względu na sławę i majątek. Burmistrz ostrzega mieszkańców, by zachowali ostrożność, bo żywioł nadal atakuje.

Heavy rainfall can cause mudslides and debris flows. See how Cal Guard responded to flooding and debris last year in Montecito, CA. Visit https://t.co/3kQLj7tM7b for the latest information and to sign up for emergency alerts. @Cal_OES pic.twitter.com/hFMYBkWtSM— The California National Guard (@CalGuard) February 2, 2024

Historic flooding. Record climate change effects + El Niño smacking into our mountains is dumping rain on California, specifically places like Montecito, Santa Barbara County.Sending good thoughts to Princess Meghan and her family, hoping they have a safety plan in place. 🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/nwwTTdE53i— Jay Perk (@JohnathanPerk) February 5, 2024

