Pastor David Evans, lider kościoła Harmony Free Will Baptist Church w Oklahomie, był ze swoją żoną Kristie (49 l.) przez 30 lat. Doczekali się dzieci, byli lubiani i szanowani w lokalnej społeczności. Mężczyzna co tydzień głosił kazania o potrzebie prowadzenia cnotliwego życia aby osiągnąć zbawienie. Sam jednak od cnotliwego trybu życia był bardzo daleki. Jak podaje "Mirror", pastor "lubił być częścią swingującej społeczności, w której ludzie wymieniali się partnerami i uprawiali seks grupowy. Szczególnie lubił trójkąty z żoną i innymi mężczyznami". Podczas jednego z takich spotkań para poznała 27-letniego Kahlila Square'a, z którym wkrótce żona pastora wdała się w romans.

Pastor zmuszał żonę do seksu z innymi? "Nawet 100 partnerów"

Żaliła mu się, że jest wykorzystywana przez męża, że w ciągu ich wspólnego życia zmusił ją do uprawiania seksu z około setką obcych mężczyzn, że nią manipuluje, stosuje przemoc itd. W końcu 27-latek zgodził się, by na jej zlecenie "pozbyć się" pastora. 22 marca 2022 roku kobieta zostawiła przed domem naładowaną broń i umówiła się z kochankiem, że otworzy dla niego drwi. Niedługo później zadzwoniła pod numer alarmowy twierdząc, że ktoś wszedł do ich domu i zabił jej męża, a potem uciekł. Służby znalazły martwego Evansa w jego własnym łóżku. Został postrzelony w głowę.

Zleciła zabójstwo męża. Skazana na dożywocie

Kobieta w końcu zgłosiła się na policję, opowiadając, że zleciła morderstwo, bo już nie miała siły żyć w związku z "tyranem". Twierdziła, że znęcał się nad nią psychicznie i ją kontrolował. Dodała, że ​​nie chciała uprawiać seksu z innymi mężczyznami, ale on ją do tego zmuszał. Ostatecznie została skazana na dożywocie, podobnie jak jej kochanek. Ona będzie mogła starać się o zwolnienie warunkowe za 45 lat, a 27-latek gdy skończy 60 lat.

