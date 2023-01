"To szczególnie brutalne zabójstwo. Ofiara miała rozległe obrażenia, w tym siniaki i otarcia na twarzy, ramionach, plecach oraz rany szarpane zarówno w okolicy pochwy, jak i odbytu" - mówiła w niedzielę (22 stycznia), podczas odczytania podejrzanemu aktu oskarżenia, zastępczyni prokuratora okręgowego Manhattanu, Maxine Rosenthal. 47-letni Lashawn Mackey z Brooklynu został zatrzymany m.in. pod zarzutem włamania i morderstwa 74-letniej Marii Hernandez, którą znaleziono w jej mieszkaniu związaną i zakneblowaną, ułożoną twarzą do dołu, schowaną pod stosem brudnych ubrań.

Brutalnie zabił staruszkę. Przed laty wypatroszył mężczyznę

"To było przestępstwo z premedytacją, ponieważ przed atakiem oskarżony zszedł do piwnicy, aby zdemontować znajdujące się tam systemy nadzoru bezpieczeństwa" - cytuje oświadczenie policji "New York Post". Mackey to recydywista. W 2000 roku został skazany na 23 lata więzienia po tym, jak na środku jednej z ulic na Brooklynie zadał mężczyźnie 15 ciosów nożem i zostawił go "z wnętrznościami zwisającymi z ciała". Odsiedział 19, po czym został zwolniony. Potem jeszcze raz na krótko trafił do więzienia, z kolei 16 sierpnia 2022 został ponownie oskarżony - tym razem o kradzieże i włamania. "Przyznał się do winy 21 grudnia i miał wrócić do sądu w przyszłym miesiącu na wydanie wyroku" - podaje "New York Post".

Mord na Brooklynie. Podejrzany się nie przyznaje. "Nie znajdziecie mojego DNA"

Martwą 74-latkę znaleziono w środę, 18 stycznia. Zwłoki odnalazła jej siostra, która poszła ją odwiedzić. Mieszkanie było splądrowane, staruszka martwa. Zgodnie z raportem koronera zmarła od uduszenia. Mackey nie przyznaje się do winy. "Nie znajdziecie tam mojego DNA" - miał krzyczeć do śledczych.

Lashawn Mackey, 47, of Brooklyn was arrested yesterday for the murder of Maria Hernandez, 74. She had been found last week bound and gagged in her Upper West Side apartment. https://t.co/nberMVJP2R— Crime in NYC (@CrimeInNYC) January 22, 2023

