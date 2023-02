Joe Biden jest w Kijowie! Niespodziewana wizyta prezydenta USA na Ukrainie

Groźby zniszczenia Polski ze strony Rosji. "Cofnięta do epoki kamienia łupanego"

Potworna śmierć rodziny. Po strzelaninie nie żyją rodzice i ich dwoje dzieci. "To była bardzo miła rodzina, dobrzy sąsiedzi"

Joe Biden przyleciał do Kijowa. Amerykański prezydent złożył niespodziewaną wizytę na Ukrainie

Dziś, 20 lutego przed południem zaczęto zastanawiać się, kto przyjechał niespodziewanie do Kijowa, że podjęto aż tak daleko idące środki ostrożności. Jak podawał między innymi niezależny portal Nexta, w stolicy Ukrainy zapanowało zagadkowe zamieszanie. Zamknięto ruch samochodowy w całym centrum, w mediach społecznościowych pojawiają się nagrania z kolumną rządowych samochodów jadących ulicami. "Ruch aut został wstrzymany, pojawiły się wielkie korki. Chodzą plotki, że to z powodu przejazdu ważnej zagranicznej delegacji" - czytamy na portalu Nexta. Kto niespodziewanie odwiedził Kijów w poniedziałek, 20 lutego? Na ten temat szybko pojawiły się liczne plotki. Nexta pisała, że w Kijowie widziany jest mężczyzna wyglądający zupełnie jak Joe Biden, Kyiv Post podał wprost informację o wizycie amerykańskiego przywódcy. "Wzmocnienie ochrony i obecność samolotów amerykańskiego lotnictwa w okolicy ukraińskiej granicy powodują spekulacje, że wysoko postawiony oficjel z USA przybył na Ukrainę" - piszą dziennikarze. Potem pojawiły się zdjęcia i nagrania. Widać na nich wyraźnie Joe Bidena w towarzystwie Wołodymyra Zełenskiego! Zdjęcie z amerykańskim prezydentem udostepnił też na Telegramie sam ukraiński przywódca.

Joe Biden jutro pojawi się w Polsce. Wizyta na Ukrainie nie była zapowiedziana

Początkowo na widok zagranicznej delegacji w Kijowie wskazywano na możliwość wcześniejszej wizyty włoskiej premier Giorgii Meloni, która najprawdopodobniej ma odwiedzić Kijów we wtorek 21 lutego, co jednak pozostało nieoficjalnym doniesieniem. Joe Biden oficjalnie zapowiedział swoja wizytę w Europie, jednak chodziło o Polskę. Początkowo informowano, że prezydent USA przyleci do naszego kraju już dziś, 20 lutego, ale ostatecznie początek wizyty przełożono na następny dzień i Biden spodziewany jest w Warszawie jutro, 21 lutego.

Alarm przeciwlotniczy na terenie całej Ukrainy. Ma to związek z wizytą ważnej delegacji

Tymczasem w związku z wizytą "ważnego gościa" w Kijowie na terenie całej Ukrainy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Około godziny 10:30 czasu polskiego także w stolicy ukraińskiej słychać było syreny. Wcześniej wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Melnyk mówił bez podawania nazwisk o przyjeździe „jednego z naszych głównych partnerów zachodnich”.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie

In #Kyiv, traffic was blocked in the center and large traffic jams were noticed. Rumor has it that this is because of the cortege of an important foreign delegation. pic.twitter.com/FfDo4Ut9sR— NEXTA (@nexta_tv) February 20, 2023

#Ukraine This is really happening. @POTUS is in Kyiv on Mykhailivska Square. To the sounds of air raids, he honoured the fallen defenders of Ukraine. pic.twitter.com/qH6oomH5ED— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 20, 2023

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Jesteśmy pewni, że nie zdobędziesz więcej niż 7/10! Pytanie 1 z 10 W którym polskim mieście znajduje się ten obiekt? W Warszawa W Katowicach W Gdańsku Dalej