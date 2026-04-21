Samolot odleciał bez niemal 200 pasażerów. Jak do tego doszło?

Samolot odleciał do Marrakeszu bez blisko 200 pasażerów

We francuskim porcie lotniczym Vatry rozegrały się niedawno sceny, o których dziś szeroko rozpisują się europejskie media. 14 kwietnia prawie 200 podróżnych zamierzało wyruszyć samolotem linii Ryanair do marokańskiego Marrakeszu. Niestety turyści ostatecznie nie przekroczyli bramek prowadzących na pokład. Główną przyczyną tego chaosu okazał się nagły brak pracowników obsługi odpowiedzialnych za przeprowadzenie rutynowej kontroli bezpieczeństwa.

"Z powodu strajku ochrony na lotnisku Paris Vatry (14 kwietnia) pasażerowie nie mogli wejść na pokład samolotu z Paris Vatry do Marrakeszu. Pasażerowie, których to dotyczyło, zostali powiadomieni SMS-ami i powiadomieniami PUSH oraz poinformowani o możliwościach zmiany rezerwacji" - poinformowały linie cytowane przez Onet. Tego dnia pracownicy przebywać mieli na zwolnieniach lekarskich.

Mimo braku podróżnych na pokładzie, maszyna ostatecznie wzbiła się w powietrze. Przewoźnik musiał podjąć taką decyzję z powodów ściśle logistycznych. Uziemienie samolotu i zablokowanie okienek czasowych w którymkolwiek z portów wygenerowałoby gigantyczne koszty, znacznie przewyższające straty wynikające z wykonania całkowicie pustego rejsu.

Co z odszkodowaniami dla pasażerów?

Kwestia finansowej rekompensaty dla turystów wciąż budzi wątpliwości. Jeśli linie ani lotnisko nie zdecydują się ponieść odpowiedzialności za ten incydent, poszkodowanym pozostanie prawdopodobnie długa i żmudna batalia na drodze sądowej.

Zdarzenie obrazuje kruchość w branży lotniczej, która opiera się na ścisłej współpracy wielu niezależnych instytucji. Awaria zaledwie jednego elementu tej skomplikowanej układanki błyskawicznie może zniszczyć cały harmonogram. Pozostawieni w terminalu ludzie potencjalnie tracą w takich sytuacjach nie tylko opłacone loty, ale również bezzwrotne rezerwacje hotelowe oraz zaplanowane wcześniej urlopy.

