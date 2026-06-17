Szok na diabelskim młynie. Para nie miała żadnych oporów

Autor: @dom_chino/ X (Twitter)

Seksualny skandal podczas Download Festival. Para weszła na diabelski młyn

Sobotni wieczór w brytyjskim hrabstwie Leicestershire przyciągnął tłumy imprezowiczów, którzy z niecierpliwością wyczekiwali występu Guns N' Roses podczas Download Festival. Ich wzrok nagle skierował się na znajdujący się w pobliżu diabelski młyn, a dokładnie na jedną z przezroczystych gondoli. W środku byli kobieta z mężczyzną, którzy na oczach wielotysięcznej widowni oddawali się miłosnym uciechom. Nie przejmowali się tym, że szklane ściany wagonika nie dają im kompletnie żadnej prywatności. Świadkowie opowiedzieli brytyjskiej prasie, że początkowo sytuacja wyglądała dość niewinnie, bo wydawało się, że partner po prostu obejmuje towarzyszkę, podziwiając widoki. Kiedy jednak karuzela zaczęła powoli zjeżdżać w dół, dla wszystkich zgromadzonych stało się jasne, co tak naprawdę dzieje się w kabinie.

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Policja z Leicestershire poszukuje kochanków z wesołego miasteczka

Zaskoczeni festiwalowicze natychmiast zaczęli szturchać się nawzajem i wyciągać smartfony, a filmiki w mgnieniu oka obiegły media społecznościowe i portale. „Daily Star” poinformował, że dla wielu uczestników imprezy ten incydent stał się gwoździem programu, przyćmiewając największe nawet gwiazdy muzyki. Policjanci z Leicestershire potwierdzili dziennikarzom, że widzieli krążące w sieci nagrania i wszczęli śledztwo. W swoim komunikacie podkreślili, że współpracują z organizatorami imprezy w celu ustalenia personaliów pary. Download Festival to jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów rocka na Wyspach Brytyjskich, które każdego roku gromadzi dziesiątki tysięcy osób z kraju i zagranicy.

Couple caught ‘having s£x’ on Ferris wheel in front of stunned festival-goershttps://t.co/HINYG9pJYi— NewsunplugSA (@NewsunplugSA) June 17, 2026

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