Ukradła noworodka z porodówki. Wsadziła go do torby i uciekła. Biegła z nim 8 kilometrów

Po raz pierwszy o swojej chorobie Celine Dion opowiedziała pod koniec 2022 roku. W obszernym nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zdradziła, że zdiagnozowano u niej rzadką chorobę neurologiczną - tzw. zespół sztywności uogólnionej. Choroba objawia się nagłą, niekontrolowaną sztywnością mięśni, "która może być wywołana hałasem, dotykiem lub stresem". Dion przy okazji poinformowała, że odwołuje trasę koncertową zaplanowaną na początek 2023 roku. W maju wieści były jeszcze gorsze. Gwiazda odwołała kolejne koncerty, w tym także te, planowane na 2024 rok. "Niestety te spazmy wpływają na każdy aspekt mojego codziennego życia, czasami powodują trudności w chodzeniu i nie pozwalają mi używać strun głosowych do śpiewania w sposób, do którego jestem przyzwyczajona" - mówiła. Choroba może postępować, ostatecznie doprowadzając nawet do śmierci.

Celine Dion śmiertelnie chora. Pokazała się pierwszy raz od dawna

Przekazała, że robi co w jej mocy, by wrócić do normalnego funkcjonowania. Ćwiczy, słucha specjalistów, pozostaje pod opieką lekarzy. Wygląda na to, że to wszystko przynosi skutki. Celine Dion kilka dni temu po raz pierwszy od miesięcy pokazała się publicznie. Jak przekazuje "Page Six", gwiazda pojawiła się wraz z trójką synów na meczu hokejowym w Las Vegas. Wyglądała bardzo dobrze! Wypoczęta, zrelaksowana, zdawała się być w bardzo dobrej formie.

Celine Dion w świetnej formie. Wyzdrowiała?

"Moi chłopcy i ja świetnie się bawiliśmy odwiedzając drużynę Montreal Canadiens w szatni po meczu hokejowym z Vegas Golden Knights w poniedziałkowy wieczór w Las Vegas. Grali tak dobrze, co za mecz!! Dziękujemy, że spotkaliście się z nami Miłego sezonu!" - napisała na Instagramie. Na reakcje fanów nie trzeba było długo czekać. "Królowo, jak dobrze Cię widzieć", "Krok po kroku wydobrzejesz. Wspaniale", "Tak długo czekaliśmy, by znów Cię zobaczyć" - pisali jej obserwatorzy. Kilka lat temu Celine Dion pochowała swojego ukochanego męża i producenta, René Angélila. Artystka zakochała się w starszym od siebie o 26 lat mężczyźnie, jeszcze gdy była nastolatką. Doczekali się wspólnie trzech synów.

i Autor: Shutterstock; Instagram/Celine Dion

LENDA! Celine Dion fez sua primeira aparição pública desde que foi diagnóstica com a Síndrome da Pessoa Rígida.pic.twitter.com/KuoF08FCpX— PAN (@forumpandlr) November 2, 2023

Sonda Chciałbyś pójść na koncert Celine Dion? Tak, jest świetna! Nie, wolę inne rodzaje muzyki.