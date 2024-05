Papież nie chce księży homoseksualistów?! Padło mocne słowo

Papież Franciszek zaatakował homoseksualnych księży. W przemówieniu do biskupów sprzeciwił się gejom w seminariach. Użył zaskakującego słowa

"Kim jestem, by oceniać homoseksualistów?" - mówił papież Franciszek na początku swojego pontyfikatu. Do dziś głowa Kościoła uchodzi za liberała, oczywiście jak na katolickiego duchownego. „Uważam, że Kościół powinien przeprosić obrażanych przez siebie homoseksualistów" - mówił przykładowo w 2016 roku. Teraz niespodziewanie całkowicie zmienił ton. Przynajmniej tak twierdzi włoski portal Dagospia. Według tych doniesień podczas zamkniętego spotkania z włoskimi biskupami Ojciec Święty stwierdził, że ma dość obecności homoseksualnych kapłanów w seminariach. Padło podobno nawet słowo uważane za obraźliwe!

Papież Franciszek jest przeciwny obecności gejów w seminariach i zaapelował o ostrzejszą selekcję kandydatów

Chodzi o słowo "frocciaggine", które można za PAP-em tłumaczyć jako "gejostwo", ale też w inny, o wiele bardziej obraźliwy sposób. W każdym razie odnosi się ono w mało uprzejmy sposób do homoseksualistów. Papież Franciszek wyraźnie dał do zrozumienia dwustu zgromadzonym biskupom, że jest przeciwny obecności gejów w seminariach i zaapelował o ostrzejszą selekcję kandydatów. Watykan na razie oficjalnie nie odniósł się do doniesień portalu, a media społecznościowe zalewają memy nawiązujące do wypowiedzi papieża.

Sonda Jak oceniasz instytucję Kościoła? Zdecydowanie pozytywnie Zdecydowanie negatywnie Raczej pozytywnie Raczej negatywnie

“C’è già troppa ‘frociaggine’”. Papa Francesco consiglia così, ai vescovi italiani, di non ammettere seminaristi gay https://t.co/Z0ZY5QiTSA— Repubblica (@repubblica) May 27, 2024

Jak dobrze pamiętasz życie św. Jana Pawła II? Sprawdź się w naszym quizie o papieżu Polaku Pytanie 1 z 12 Kiedy urodził się Karol Wojtyła? 18 maja 1920 18 kwietnia 1920 2 kwietnia 1919 Dalej