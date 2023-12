i Autor: Social Media & Shutterstock Kobieta spadła w przepaść podczas oświadczyn! Horror zakochanych nad morzem

Jedna osoba aresztowana!

Spadła w przepaść podczas oświadczyn! Ujawniono szokujące fakty. To nie był wypadek?!

Szokujący zwrot akcji w sprawie tragedii, do której doszło latem tego roku w Turcji! Podczas świętowania oświadczyn kobieta spadła w przepaść i zginęła. Narzeczony zeznał, że do tragedii doszło, gdy pobiegł do samochodu po szampana. Jednak rodzina zmarłej Yesim Demir (+39 l.) drążyła temat. W efekcie jedna osoba została aresztowana!