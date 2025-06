Spóźniła się na samolot 10 minut, rozbił się po starcie. Cudowne ocalenie studentki

Bhoomi Chauhan (28 l.) spóźniła się 10 minut na samolot. To ten, który rozbił się krótko po starcie w Indiach

Kolejne niewiarygodne ocalenie związane z katastrofą lotniczą w Indiach! Przypomnijmy - 12 czerwca Boeing linii Air India zmierzający z indyjskiego miasta Ahmadabad do Londynu rozbił się krótko po starcie w okolicy lotniska, uderzając w ziemię i w budynki. Zginęło około 290 osób, z czego 241 w samolocie, a pozostali na ziemi. Jeden z pasażerów przeżył i jest w stanie niezagrażającym życiu - to 40-letni Viswash Kumar Ramesh, Brytyjczyk hinduskiego pochodzenia, który leciał do Londynu z 35-letnim bratem, wracając z podróży biznesowej. Jak się później okazało, to nie jedyna osoba z listy pasażerów, która miała nieprawdopodobne szczęście. Hinduskie media donoszą o kobiecie, która na liście pasażerów była, ale też nie zginęła, bo... z powodu korków spóźniła się na samolot i to tylko 10 minut.

„Uważam się za szczęściarę i być może uratowały mnie dobre uczynki. Uważam to za początek mojego nowego życia"

„Samolot miał wystartować o 13:10, a ja musiałam się zameldować do 12:10. Utknęłam w korku i kiedy dotarłam na lotnisko, odprawa była już zamknięta” — powiedziała w rozmowie z "India Today" Bhoomi Chouhan (28 l.) z Baruch w Gudżaracie. „Dotarłam na lotnisko około 12.20 i pobiegłam do stanowiska odprawy. Jednak odmówiono mi odprawy z powodu spóźnienia. Początkowo byłam bardzo smutna, że ​​nie mogłam wsiąść do samolotu. Jednak gdy wracałam do domu, dowiedziałam się, że samolot, do którego miałam wsiąść, rozbił się” — powiedziała kobieta. „Uważam się za szczęściarę i być może uratowały mnie dobre uczynki. Uważam to za początek mojego nowego życia" - dodała. Tymczasem trwa dochodzenie mające ustalić przyczyny katastrofy.

In a twist of fate that can only be described as miraculous, a business administration student narrowly avoided being a victim of the recent Air India crash, all thanks to a traffic jam. Bhoomi Chauhan, a 28-year-old living in Bristol, was scheduled to fly home to London Gatwick… pic.twitter.com/NSBH7Np84J— CDR AFRICA (@cdrafrica) June 13, 2025

