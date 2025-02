Trudno uwierzyć, co Trump mówił o Michelle Obamie. "Wygląda męsko, o co w tym chodzi?"

Watykan: Stan papieża Franciszka krytyczny, ale stabilny

O godz. 21 na placu św. Piotra w Rzymie ma się rozpocząć modlitwa w intencji papieża Franciszka - informuje PAP. We wtorek, 25 lutego, wieczorem Watykan wydał nowy komunikat dotyczący stanu zdrowia Ojca Świętego, który określono jako krytyczny, ale stabilny. Jak czytamy, 88-latek przeszedł dziś tomografię komputerową, żeby sprawdzić aktualny stan obustronnego zapalenia płuc, z którym zmaga się od wielu dni.

- Nie doszło do ostrych epizodów oddechowych, a parametry hemodynamiczne są nadal stabilne - głosi komunikat.

Ojciec Święty przyjął komunię św. i wrócił do pracy

Mimo tych niepokojących wieści Watykan poinformował również, że papież Franciszek przyjął we wtorek komunię św., a w dodatku wrócił do pracy. Efektem tego jest publikacja serii dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, które papież zaakceptował w poniedziałek w czasie odwiedzin watykańskiego sekretarza stanu, kardynała Pietro Parolina, i jego zastępcy, arcybiskupa Edgara Pena Parry. Ojciec Święty zatwierdził m.in. dekret o heroiczności cnót świeckiej zakonnicy Kunegundy Siwiec i o ofierze życia włoskiego karabiniera Salvo D'Acquisto; oddał je w 1943 roku po to, by uratować 22 osoby przed śmiercią z rąk Niemców.

Tymczasem lekarze wstrzymują się z prognozami na temat stanu zdrowia papieża Franciszka. W wieczornej modlitwie w jego intencji wezmą udział:

kardynałowie;

inni duchowni z Rzymu i Watykanu;

wierni.

Wtorek to 12. dzień hospitalizacji Ojca Świętego w Poliklinice Gemelli.

Nowe informacje o zdrowiu papieża Franciszka. "Stan krytyczny"