Brak publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. rozporządzenia MEN o lekcjach religii to jeden z głównych problemów podniesionych przez biskupów w liście do premiera Donalda Tuska. Jak informuje PAP, we wtorek, 25 lutego, szczegóły tej sprawy przedstawił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak. Prezydium jednocześnie pyta Prezesa Rady Ministrów o "konstytucyjną i ustawową podstawę prawną bezczynności organów władzy państwowej i administracji rządowej w tej sprawie".

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada mówi, że rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej jest niezgodne z przepisem ustawy o systemie oświaty, mówiącym, że minister edukacji określa w drodze rozporządzenia warunki organizacji nauki religii w porozumieniu z władzami kościołów i związków wyznaniowych.

- W liście do pana premiera biskupi przypomnieli, że Komisja Wenecka zwróciła uwagę na konieczność publikacji wszystkich orzeczeń TK, równocześnie odnosząc się krytycznie do pojedynczych przypadków niepublikowania jego wyroków w poprzednich latach - powiedział rzecznik KEP cytowany przez PAP.

"Bezprawne działania" ministry Nowackiej?

W dalszej części listu biskupi pytają premiera Tuska, "czy bierze odpowiedzialność za bezprawne działania minister edukacji narodowej polegające na publikacji rozporządzeń zmieniających bez uprzedniego osiągnięcia wymaganego porozumienia z władzami Kościoła katolickiego oraz Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych Kościołów i związków wyznaniowych".

Jak powiedział ks. Gęsiak, prawnicy KEP "analizują obecnie różne kroki" w powyższej sprawie.

Absurdalna lekcja religii. Kościół chce leczyć homoseksualizm elektrowstrząsami! Komentery Adama Federa