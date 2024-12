Trzy osoby zginęły w wypadku autokaru! Zjechał ze skarpy prosto do wody. Tragedia w Norwegii [ZDJĘCIA]

Jak poinformowała lokalna policja, z rąk napastników zginęła 44-letnia kobieta, która tym czasie opuszczała centrum handlowe Palacio do Gelo. Ranne zostały również dwie inne osoby. To mężczyzna i kobieta, którzy z ranami postrzałowymi ręki i nogi zostali przetransportowani do miejscowego szpitala.

Policja przekazała, że trwa pościg za grupą mężczyzn, którzy po oddaniu strzałów uciekli autem zaparkowanym pod centrum handlowym. Służby przekazały, że znają już tożsamość napastników. Odmówiły jednak ujawnienia motywów agresorów.

Powołująca się na burmistrza Viseu, Fernando Ruasa, telewizja SIC nie wyklucza, że tragiczne zdarzenie może być efektem porachunków zwaśnionych grup. Polityk stwierdził, że "doszło do rodzinnej kłótni osób pochodzenia romskiego".

Z nagrań, które trafiły do internetu wynika, że w czasie tragicznego zajścia doszło do wymiany ognia pomiędzy napastnikami oraz zaatakowanymi osobami.

Um mort0 e 2 feridos após vários #tir0s serem disparados no shopping #PaláciodoGelo de #Viseu, #Portugal, na tarde desta sexta27, deixando em pânico os frequentadores. Pelo menos 2 pessoas foram atingidas. Foi montado operação de caça ao #atirador após ter-se colocado em fuga. pic.twitter.com/iwtbohCPqu— B!og do Neo Correia (@blogbocadura) December 28, 2024