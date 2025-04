Co na to Kijów

Niemcy. Strzelanina w Bau Nauheim. Dwie osoby nie żyją

Dwie osoby nie żyją - to tragiczny bilans strzelaniny w Bad Nauheim w Hesji w zachodniej części Niemiec, poinformowała agencja dpa. W sobotę, 19 kwietnia, ok. godz. 18 ktoś wezwał służby ratownicze na jedną z ulic, gdzie przed 3-piętrowym domem leżały dwa ciała. Nie wiadomo na razie, w jakich okolicznościach doszło do zabójstwa, bo sprawcy nie udało się zatrzymać. W popularnej miejscowości turystycznej od soboty trwa obława. Policji nie informuje również, kim są ofiary i jaki mógł być motyw zbrodni.

- W tej chwili nie ma zagrożenia dla mieszkańców - zapewnił przedstawiciel policji, dodając, że w poszukiwaniach sprawcy strzelaniny bierze udział helikopter, a świadkowie zdarzenia nadal są przesłuchiwani.