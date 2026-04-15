Strzelanina w szkole! Cztery osoby nie żyją, co najmniej 20 rannych!

Joanna Drzycimska
PAP
2026-04-15 13:55

Według wstępnych ustaleń mediów napastnik to jeden z uczniów tej szkoły! Otworzył ogień w jednej z klas i został obezwładniony przez nauczyciela. Do strzelaniny doszło w środę, 15 kwietnia, w szkole w prowincji Kahramanmaras na południu Turcji.

Turcja/ Władze: co najmniej cztery osoby nie żyją, 20 rannych w strzelaninie w szkole.
  • Wstrząsająca strzelanina w szkole w tureckiej prowincji Kahramanmaras – początkowo informowano o jednej ofierze, ale bilans wzrósł.
  • Zginęły cztery osoby, w tym nauczyciel i troje uczniów, a 20 zostało rannych; napastnikiem był uczeń tej samej szkoły.
  • To już druga strzelanina w tureckiej szkole w ciągu dwóch dni, co budzi poważne obawy o bezpieczeństwo.
  • Sprawdź najnowsze doniesienia i szczegóły tej tragedii.

Uczeń otworzył ogień w szkole!

Wstrząsające informacje z Turcji! Tamtejsze media powiadomiły w środę, wczesnym popołudniem, że w szkole w prowincji Kahramanmaras na południu Turcji doszło do strzelaniny. Telewizja NTV, powołując się na gubernatora prowincji Mukerrema Unluera, przekazała na początku, że jedna osoba zginęła, a sześć zostało rannych. Teraz wiadomo już, że nie żyją cztery osoby, a liczba rannych wzrosła do 20.

Horror w szkole w Turcji. Nie żyje nauczycie i troje uczniów

NTV podała, że jedną z ofiar śmiertelnych jest nauczyciel, a trzy kolejne to uczniowie. Napastnika zidentyfikowano jako ucznia szkoły, w której dokonał ataku. Ogień otworzył uczeń ósmej klasy tej samej szkoły. Po dokonaniu ataku sprawca popełnił samobójstwo. "Spośród 20 osób rannych cztery są w stanie krytycznym i przechodzą operację. Nasze śledztwo jest w toku. Nie doszło do ataków na inne szkoły. Takie informacje krążą w portalach społecznościowych. Napastnik popełnił samobójstwo" - poinformował Unluer w oświadczeniu cytowanym przez telewizję NTV.

Zgodnie z tym, co powiedział gubernator, napastnik przyszedł do szkoły z pięcioma pistoletami i siedmioma magazynkami. Unluer dodał, że ojciec sprawcy jest byłym policjantem i prawdopodobnie do niego należała broń, której użył nastolatek. "Wstępnie doniesienia wskazują na to, że napastnik wszedł do dwóch pomieszczeń uczniów piątej klasy" - podała NTV.

Nagrania z miejsca zdarzenia pokazały karetki pogotowia przybywające do szkoły, a także funkcjonariuszy policji i lokalnych mieszkańców, zgromadzonych przy bramie placówki. Rodzice uczniów ruszyli w kierunku szkoły po tym, gdy usłyszeli strzały.

Dzień wcześniej także doszło w tym kraju do strzelaniny. Napastnik otworzył ogień w szkole średniej, raniąc 16 osób, a następnie popełnił samobójstwo - podaje PAP.

