Szef NATO odchodzi ze stanowiska! Mówi o "śmierci mózgowej" i wojnie

Ustępujący szef NATO Jens Stoltenberg wygłosił mowę pożegnalną. Według niego NATO nie jest "w stanie śmierci mózgowej", tylko silniejsze niż kiedykolwiek

Już niebawem dojdzie do zmiany na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Jens Stoltenberg zgodnie z planem ustępuje, od 1 października szefem Sojuszu będzie Mark Rutte, kandydat wspierany przez USA. Stoltenberg wygłosił swoje pożegnalne przemówienie, w którym zawarł przesłanie, jakie ma dla NATO. Co powiedział? Mówił oczywiście między innymi o wojnie na Ukrainie. Paradoksalnie wysyłanie większej ilości broni na Ukrainę to większa szansa na pokój - uważa Jens Stoltenberg: "Dając Ukrainie więcej broni, możemy sprawić, że Putin zrozumie, że nie może dostać tego, czego chce, siłą". Niektórzy uważają, że NATO jest "w stanie śmierci mózgowej", "podzielne" i "przestarzałe", ale tak naprawdę jest silniejsze niż kiedykolwiek - dodał ustępujący szef Sojuszu.

"Wolność jest bardziej istotna niż wolny handel". Stolteberg przypomniał, by nie uzależniać się od Chin

Stoltenberg przestrzegał, by nie popełniać tych samych błędów w kontaktach z Chinami, co z Rosją, czyli by nie uzależniać się od tego kraju gospodarczo, zwłaszcza jeśli chodzi o surowce. "Wolność jest bardziej istotna niż wolny handel" - mówił Norweg, przypominając, jak niegdyś wielu myślało, że dla Rosji handel gazem był tylko interesem nie mającym podłoża politycznego. "To było błędem. Rosja używa gazu jako środka przymusu, by powstrzymać nas przed wspieraniem Ukrainy. Nie możemy popełnić tego samego błędu z Chinami" - mówił ustępujący sekretarz generalny NATO. W przypadku Chin chodzi o tzw metale ziem rzadkich.

Mark Rutte zostanie nowym szefem NATO. To kandydat popierany przez USA

O tym, że Mark Rutte zostanie nowym szefem NATO, było wiadomo od czerwca. "Ciepło powitałem wybór Marka Rutte na mojego następcę. Mark jest prawdziwym transatlantystą, silnym przywódcą i budowniczym konsensusu. Życzę mu wszelkich sukcesów w dalszym wzmacnianiu NATO. Wiem, że zostawiam NATO w dobrych rękach" - napisał wtedy Jens Stoltenberg na platformie X (dawniej Twitter). Mark Rutte przejmie swoje obowiązki od od 1 października 2024 roku, kiedy wygaśnie kadencja Stoltenberga. Decyzję o mianowaniu premiera Holandii Marka Rutte kolejnym sekretarzem generalnym NATO podjęła Rada Północnoatlantycka. Mark Rutte ma 57 lat, od 2010 roku pełni funkcję premiera Holandii. W latach 2006–2023 był liderem Partii Ludowej na rzecz Wolności i Demokracji. Ukończył historię na Uniwersytecie w Lejdzie. Od początku był faworytem w wyścigu o stanowisko nowego szefa NATO.

