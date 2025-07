Sześciolatek zabił niemowlę w szpitalu! Wcześniak nie miał szans

Sześciolatek szalał po szpitalu w Lille. Dostał się na oddział dla niemowląt, chwycił jedno z dzieci i je zabił

Przerażające sceny w szpitalu dziecięcym Jeanne-de-Flandre we francuskim mieście Lille! Jedno z dzieci zginęło tam zabite przez... sześciolatka. Ofiara to około tygodniowa dziewczynka Zayneb-Cassandra – pierwsze dziecko 23-letniej kobiety, urodzone w 7,5 miesiącu ciąży przez cesarskie cięcie. Choć poród przebiegł bez komplikacji, noworodek jako wcześniak trafił na oddział neonatologiczny, gdzie wymagał szczególnej opieki. To właśnie tam w piątek wydarzył się dramat. Według rodziny i źródeł śledczych, cytowanych m.in. przez "La Voix du Nord", 6-letni chłopiec, syn jednej z pacjentek, przychodził do szpitala każdego dnia rano i biegał po korytarzach, wchodził do pokoi. Skarżyły się na niego pacjentki, ale niestety nikt nie zareagował skutecznie. Aż doszło do tragedii.

"Wchodził do różnych sal, zakłócał spokój, a pielęgniarka ostrzegała jego matkę, że stanowi problem. Wszyscy to widzieli"

Sześcioletni chłopiec był regularnie widywany, jak bez żadnego nadzoru przemierzał korytarze szpitala. Jak twierdzą inne matki, zaczynał już od godziny 7 rano, a jego obecność i zachowanie wielokrotnie wzbudzały niepokój. "Wchodził do różnych sal, zakłócał spokój, a pielęgniarka ostrzegała jego matkę, że stanowi problem. Wszyscy to widzieli, wszyscy o tym mówili" – powiedziała babcia zabitej Zayneb gazecie "La Voix du Nord". Tego dnia matka Zayneb miała właśnie opuszczać szpital. Podczas podpisywania wypisu córki ze szpitala otrzymała telefon – miała natychmiast udać się na oddział. Jak się okazało, dziewczynka była nieprzytomna. Chłopiec miał wcześniej chwycić ją za pieluszkę i pociągnąć ją, w wyniku czego niemowlę spadło na podłogę. Pacjenci zeznali, że słyszeli wtedy "głośne uderzenie". Służby ratunkowe przetransportowały niemowlę na intensywną terapię, jednak lekarzom nie udało się uratować życia dziecka. Policja z Lille prowadzi obecnie dochodzenie, w które zaangażowana jest jednostka ds. nieletnich tamtejszej prokuratury. Równolegle szpital rozpoczął wewnętrzną kontrolę administracyjną.

Sonda Jak często szukasz porad dotyczących wychowania? Tak czesto, jak to możliwe! Często. Uwiebiam je Czasem Raczej rzadko Nigdy nie szukam

TEMOIGNAGE. Un bébé retrouvé mort à l'hôpital Jeanne de Flandre : "nu, sans couche, avec le crâne ensanglanté et inerte"👉https://t.co/zTdEbIcHdZ pic.twitter.com/uDRamqMC8G— France 3 Nord Pas-de-Calais (@F3nord) July 16, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Jest srogo! Już przy 5/10 pokiwamy z uznaniem głową Pytanie 1 z 10 Znów zaczniemy od historii najnowszej. Michał Probierz był trenerem kady w 21 spotkaniach. Jaką średnią punktów na mecz osiągnął? 1,42 1,62 1,82 Następne pytanie