Szok! Krokodyl pożarł Jezusa. "Płynął z ciałem w paszczy". WIDEO

Krokodyl zabił 29-letniego piłkarza. Jesus Alberto Lopez chciał tylko wykąpać się w rzece

Spotkanie z krokodylem może zakończyć się tragicznie. Mieszkańcy krajów, w których takie zwierzęta występują, muszą się z tym liczyć, kiedy idą na wycieczkę w bagienne tereny czy kąpią się w rzece. Krokodyle nie wahają się zaatakować człowieka, jeśli czują się zagrożone i nie gardzą ludzkim mięsem. Do państw, w których krokodyle żyją na wolności, należy między innymi Kostaryka znajdująca się w Ameryce Środkowej, miedzy Panamą a Nikaraguą. Mimo to mieszkańcy tego kraju nierzadko szukają ochłody w rzekach podczas upalnych dni. W większości przypadków udaje się uniknąć spotkania ze śmiertelnie niebezpiecznymi zwierzętami, ale niestety tym razem było zupełnie inaczej.

Przerażające wideo pokazuje krokodyla z ciałem ofiary w paszczy. Gad został zastrzelony

Do tragedii doszło 29 lipca w miejscowości Rio Canas. 29-letni Jesus Alberto Lopez zwany Chucho, piłkarz miejscowej drużyny Deportivo Río Canas, postanowił zaryzykować i ochłodzić się w rzece. Wszedł do wody i zaczął się pluskać, gdy wtem z rzeki wynurzył się wielki krokodyl! Gad rzucił się na mężczyznę. Piłkarz nie miał żadnych szans na przeżycie, gdy zacisnęły się na nim zęby krokodyla. Gad pożerał go żywcem na oczach całej wioski, a nagranie pokazujące chwile, w których zwierz płynie rzeką z ciałem w paszczy, obiegło sieć. Na filmie widać, że ktoś strzela do krokodyla, tak by odzyskać choć ciało ofiary. Piłkarz osierocił dwoje dzieci w wieku 3 i 8 lat.

Sonda Dziś Światowy Dzień Zwierząt! Jakim zwierzęciem dziś jesteś? Leniwiec Pies na baby Lew salonowy Gruba ryba Zmysłowa kocica Kozioł ofiarny Sęp miłości Lisek chytrusek Wszystko jedno, ale nakarm

شتتتت 🙆🏻‍♂️ طلع الخبر صحيح، نزل عشان يبرد ع نفسه الا التهمو التمساح، حاولو اهالي المنطقه يساعدوه ماقدروhttps://t.co/af9yugEHWV— Abdullah Al Nahdi | Messi 🐐 (@Alnahdi8891) August 3, 2023

QUIZ. Zwierzę, przedmiot czy roślina? Szybki quiz tylko dla bystrzaków! Pytanie 1 z 10 Buzdygan. Zwierzę, przedmiot czy roślina? Zwierzę Przedmiot Roślina Dalej