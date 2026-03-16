Szok! One to przeżyły i będą zdrowe. Wideo budzi grozę

Przerażające nagranie monitoringu! Taksówka staranowała dwie kobiety i kwiaciarnię. Finał może szokować

Do tego dramatycznego wypadku doszło w piątkowe popołudnie na nowojorskim Lower East Side. Dwie kobiety zatrzymały się na pogawędkę przed kwiaciarnią na skrzyżowaniu Rivington Street i Essex Street na Manhattanie. Stały na chodniku i rozmawiały, gdy wtem kierowca rozpędzonej taksówki stracił kontrolę nad kierownicą i wjechał prosto w obie panie i w kwiaciarnię. Nagranie monitoringu, które obiegło media społecznościowe, pokazuje moment wypadku. Żółta taksówka dosłownie zmiotła kobiety. Wygląda to tak, jakby nie miały najmniejszych nawet szans na ratunek.

Jedna z kobiet wpadła do piwnicy! „W końcu usłyszeliśmy cichy głos: ‘Jestem tutaj, jestem tutaj’”

Siła uderzenia była faktycznie ogromna. Jak pisze New York Post, obie kobiety zostały wrzucone na maskę pojazdu, który następnie wjechał w witrynę sklepu. Jedna z poszkodowanych spadła po schodach prowadzących do piwnicy budynku, druga została odrzucona na chodnik. Rozbiły się szyby, na ulicę rozsypały się kwiaty i fragmenty zniszczonej witryny. Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że początkowo nie było jasne, gdzie znajduje się jedna z ofiar. „Siedziałem w restauracji obok. Dwie dziewczyny szły chodnikiem, a taksówka nagle w nie uderzyła” – opowiadał jeden z nich. Jak dodał, jedna z kobiet wpadła do piwnicy przy sklepie. Znajomi i świadkowie próbowali ją odnaleźć, wołając jej imię. „W końcu usłyszeliśmy cichy głos: ‘Jestem tutaj, jestem tutaj’” – relacjonował.

W chwili wypadku w taksówce znajdowała się pasażerka. Wstrząśnięta kobieta powiedziała, że jazda przebiegała normalnie, dopóki kierowca niespodziewanie nie stracił kontroli nad samochodem i nie uderzył w budynek. Na miejsce wezwano służby ratunkowe. Straż pożarna Nowego Jorku poinformowała, że do szpitala przewieziono trzy osoby – dwie potrącone kobiety oraz jedną osobę z taksówki. Według wstępnych informacji od lekarzy wszyscy poszkodowani powinni wrócić do pełni zdrowia! Policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku. Na razie nie wiadomo, czy doprowadziła do niego awaria, błąd kierowcy czy coś jeszcze innego.

😲A Texi struck two women on #Manhattan’s Lower East Side, hurling one down a bodega basement and knocking the other onto the pavement. FDNY says three people were taken to the hospital and are expected to be okay.pic.twitter.com/ErXpY9uOPV— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) March 15, 2026

