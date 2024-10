Szok w Watykanie! Biskup odmówił papieżowi! Franciszek reaguje

Biskup odmówił papieżowi Franciszkowi. Będzie skandal?

Tego jeszcze nie było! Biskup miasta Bogor w Indonezji Paskalis Bruno Syukur (62 l.) przeciwstawił się papieżowi Franciszkowi (87 l.). O co chodzi? Duchowny odmówił przyjęcia ważnej nominacji. Syukur poprosił Franciszka, by ten nie kreował go kardynałem podczas konsystorza w grudniu tego roku - przekazał we wtorek, 22 października, Watykan. Nazwisko dostojnika było na liście 21 nominacji kardynalskich, ogłoszonej 6 października przez papieża Franciszka.

Biskup nie chce być kardynałem. Tak to tłumaczy

Jak swoją odmowę umotywował biskup? "Prośba jego ekscelencji jest motywowana jego pragnieniem, by dalej wzrastać w życiu kapłańskim, w służbie Kościołowi i Ludowi Bożemu" - poinformował media dyrektor biura prasowego Stolicy Apostolskiej, Matteo Bruni. W oficjalnym komunikacie przekazał także, że prośba biskupa zostanie spełniona. "Papież Franciszek przyjął prośbę jego ekscelencji Paskalisa Bruno Syukura, biskupa Bogor w Indonezji o to, by nie został kreowany kardynałem podczas najbliższego konsystorza".