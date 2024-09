Papież przyleciał do Belgii. W tle wielki skandal. Szokujące zarzuty wobec 134 duchownych

Księżna Kate znowu to zrobiła! To już przełom, poddani wstrzymali oddech

Papież Franciszek (87 l.) przybył w czwartek z Luksemburga do Brukseli. Belgia to drugi etap jego 46. zagranicznej podróży. Samolot z papieżem wylądował wieczorem w bazie lotniczej Melsbroek. Franciszka powitała para królewska: król Filip i królowa Matylda. Od dzisiejszego poranka Franciszek będzie realizował kolejne punkty wyjątkowo napiętego programu wizyty. Wizyty duszpasterskiej, która przede wszystkim ma się koncentrować wokół uroczystości 600-lecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lowańskiego. W piątek Franciszek odwiedzi parę królewską w neogotyckim zamku w Laeken, przeprowadzi rozmowę z premierem Alexandrem De Croo i wygłosi przemówienie. Po południu uda się do historycznej siedziby Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, założonego w 1425 roku i będącego najstarszym katolickim uniwersytetem na świecie.

Papież w Belgii. W tle wieki skandal. Zidentyfikowano 134 księży!

Podczas swojego pobytu w Belgii Franciszek musi się także zmierzyć z ogromnym skandalem, jaki wybuchł swego czasu w belgijskim Kościele. Jak przekazuje watykańska korespondentka PAP, oczekuje się, że w czasie wizyty papież odniesie się do skandalu pedofilii i spotka się także z grupą ofiar duchownych. Przypomnijmy, w 2011 roku, a więc za pontyfikatu Benedykta XVI, ogłoszony został raport, w którym podano, że w szeregach belgijskiego Kościoła zidentyfikowano 134 księży-pedofilów. Większość sprawców nie została ukarana ani przez biskupów, ani przez wymiar sprawiedliwości. "Z raportu wynika, że spośród 134 sprawców 22 księży spotkała najsurowsza kara, jaka mogła być nałożona przez hierarchię - dożywotnie odsunięcie od pełnienia obowiązków kapłańskich. 21 osób otrzymało wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności. Działająca pod auspicjami Kościoła specjalna komisja ujawniła, że zgłosiło się do niej blisko 500 ofiar księży-pedofilów z lat 1950-1990. Odnotowano 13 samobójstw wśród osób wykorzystywanych" - czytamy.

Kardynał Godfried Danneels, który był prymasem Belgii w latach 1979-2009, zapewniał, że ze strony Kościoła nigdy nie było woli tuszowania przypadków pedofilii. Jego następca arcybiskup Andre-Joseph Leonard wielokrotnie przepraszał ofiary nadużyć za "błędy przeszłości", wzywał do składana skarg na księży-pedofilów i deklarował, że Kościół będzie współpracował w dochodzeniach. W reakcji na raport papież Benedykt XVI oświadczył, że z uwagą śledzi rozwój wydarzeń wokół skandalu pedofilii w Kościele w Belgii i jest "bardzo zasmucony" jego skalą.

Papież Franciszek w Belgii. Spotka się z ofiarami duchownych?

W marcu bieżącego roku były biskup Brugii Roger Vangheluwe został usunięty ze stanu duchownego. Taką decyzję podjął papież Franciszek. 14 lat wcześniej wyszło bowiem na jaw, że w latach 70. i 80. wykorzystywał on seksualnie dwóch nieletnich siostrzeńców. Gdy zostało to ujawnione, złożył rezygnację z urzędu ordynariusza diecezji. Sprawa wywołała w Belgii wielkie poruszenie, bo okazało się również, że ówczesny prymas kardynał Godfried Danneels usiłował przekonać ofiarę, by nie ujawniała nadużyć, bo biskup i tak za rok przejdzie na emeryturę. Vangheluwe przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył rezygnację. Przestał kierować diecezją, jednak przez kolejne lata zachował tytuł biskupa. Wielu belgijskich hierarchów uznało za hańbę to, że pozostawał on tak długo kapłanem i biskupem. Oczekuje się, że podczas spotkania z belgijskim duchowieństwem w katedrze w Brukseli Franciszek odniesie się do tej kwestii.

