Szokujący wyrok sądu! Chodzi o Brigitte Macron i zmianę płci

Sąd Apelacyjny w Paryżu uniewinnił kobiety, które głosiły, że Brigitte Macron urodziła się jako mężczyzna

Sensacyjny wyrok w Paryżu, pierwsza dama jest zdruzgotana i zapowiada dalszą walkę! O co chodzi? Wszystko zaczęło się w 2021 roku, kiedy to dwie kobiety nagrały czterogodzinny film, w którym dowodziły, że Brigitte Macron to tak naprawdę... mężczyzna, czy raczej mężczyzna, który już nim nie jest, bo zmienił płeć przed laty, ale kiedyś mężczyzną był. A przecież 72-latka to żona prezydenta i matka trójki dzieci z pierwszego małżeństwa! Ale te dzieci są podstawione, a pierwszy mąż pierwszej damy nigdy nie istniał - dowodziły wróżbitka Amandine Roy i blogerka Natacha Rey. Brzmi kuriozalnie, ale trzeba przyznać, że kobiety przedstawiły obszerny materiał dowodowy. Jak twierdzą, Brigitte Macron urodziła się jako mężczyzna, który w jej oficjalnej biografii przedstawiany jest jako jej brat Jean, ale Jean w pewnym momencie znika i dopiero w tym momencie zjawia się Brigitte. Według kobiet brak jakiegokolwiek dowodu na to, że postać przyszłej pierwszej damy Francji istniała wcześniej, przed zniknięciem Jeana, co ma dowodzić, podobnie jak fizyczne podobieństwo brata i siostry, iż to jedna i ta sama osoba.

Brigitte Macron pozwała wróżbitkę i dziennikarkę, a kosmiczna plotka zaczęła żyć własnym życiem

Po publikacji sensacyjnego materiału zaczęły powtarzać go inne źródła - i prasa, i najrozmaitsze osoby w mediach społecznościowych. Jedni się śmiali, inni byli oburzeni, jeszcze kolejni po prostu w to wszystko uwierzyli. A Brigitte Macron pozwała wróżbitkę i dziennikarkę. Tymczasem plotka zaczęła żyć własnym życiem i obrastać w coraz bardziej barwne odmiany. Pojawiły się jej wersje głoszące, że Jean został zamordowany, a nawet, że przed swoją śmiercią... miał romans z matką Emmanuela Macrona i spłodził przyszłego prezydenta Francji, potem zmienił płeć, a następnie uwiódł własnego syna i jako kobieta wziął z nim ślub. Proces dotyczył jednak podstawowej wersji plotki.

Sąd pierwszej instancji skazał dziennikarkę i wróżkę na grzywny, sąd drugiej uznał, że działały w granicach wolności słowa

W zeszłym roku sąd pierwszej instancji skazał dziennikarkę i wróżkę na grzywny po osiem tysięcy euro za zniesławienie, ale one złożyły apelację. I wygrały! Sąd drugiej instancji parę dni temu uznał, że kobiety działały w granicach wolności słowa. Czy to oznacza, że Brigitte Macron jest facetem? To nie takie proste! Według Sądu Apelacyjnego w Paryżu wróżka i blogerka nie dopuściły się zniesławienia, bo miały prawo do publicznej debaty i wyrażenia swojej opinii na temat wniosków wyciągniętych przez nie ze zgromadzonego materiału. Trzeba podkreślić, że brak tu jakichkolwiek sądowych potwierdzeń rewelacji o Brigitte Macron. Z drugiej strony, skoro według sądu tak kosmiczne wnioski można było legalnie wysnuć i subiektywnie ocenić w taki sposób zgromadzone materiały, to sytuacja wygląda tak, jak gdyby brak było stuprocentowych dowodów na to, by pierwsza dama Francji miała obiektywnie rację. Chyba, że dochowanie dziennikarskiej staranności nie jest badane we Francji tak wnikliwie, by takie rzeczy jednoznacznie stwierdzić lub tolerancja dla subiektywnych wniosków jest bardzo duża i niezależna od obiektywnych dowodów w sprawach o zniesławienie. W każdym razie Brigitte Macron nie składa broni i zapowiada złożenie skargi do sądu jeszcze wyższej instancji!

Dziwna teoria na temat pierwszej damy Francji

Podczas czterogodzinnej audycji na YouTube w grudniu 2021 roku dwie dziennikarki stwierdziły, że żona prezydenta w rzeczywistości urodziła się jako Jean-Michel Trogneux w 1953 roku, a jej pierwszy mąż oraz brat nigdy nie istnieli i są elementem legendy stworzonej na potrzeby tuszowania całej sprawy, zaś jeden z braci Brigitte Macron, Jean-Michel Trogneux, to tak naprawdę ona sama.... Takie tezy zostały też przedstawione w prawicowym magazynie "Faits et Documents". "Gdzie jest Jean-Michel Trogneux? Gdyby istniał, powinien przecież teraz wszystkiemu zaprzeczyć!" - pisali zwolennicy kosmicznych pogłosek. Emmanuel Macron poznał Brigitte Trogneux (panieńskie nazwisko), gdy miał 15 lat. Ona miała 39 lat i była jego nauczycielką w szkole, mężatką z trójką dzieci. Opiekowała się kółkiem teatralnym, w którym występował Emmanuel. Zostali parą, gdy przyszły prezydent był jeszcze nastolatkiem, ślub wzięli w 2007 roku. Macron jest prezydentem Francji od 2017 roku.

Brigitte Macron conteste en justice la relaxe en appel de deux femmes ayant propagé sur Internet la rumeur selon laquelle elle est une femme transgenre.La Première dame va se pourvoir en cassation contre elles➡️ https://t.co/yTg8q43fGe pic.twitter.com/NygGoZc10S— Le Parisien (@le_Parisien) July 14, 2025

