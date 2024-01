Sztuczna pupa zabiła 26-latkę! Urodziła dziecko 7 miesięcy temu

26-latka umarła po powiększaniu pupy w Stambule! Demi Agoglia osierociła trójkę małych dzieci, najmłodsze ma siedem miesięcy

Zastanawiasz się nad operacją plastyczną w Turcji? O wiele tańsze niż w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych zabiegi kuszą wiele osób, w tym celebrytek. Popularność wielkich pup na Instagramie z pośladkami Kim Kardashian na czele sprawia, że wiele kobiet marzy o podobnej sylwetce, ale jednocześnie nie chce wydać fortuny. A to sprawia, że ryzyko komplikacji rośnie. Od czasu do czasu głośno jest nie tylko o oszustach wstrzykujących podejrzane substancje podczas nielegalnych zabiegów, ale i o przypadkach błędów lekarskich i groźnych powikłań po udaniu się do legalnie działającego gabinetu. Rodzina przestrzegała więc przed powiększaniem pupy, lecz Demi Agoglia (+26l.) z Wielkiej Brytanii była nieugięta. Mieszkanka Machesteru chciała za wszelką cenę powiększyć sobie pośladki. Matka trójki dzieci, choć ostatnie z nich urodziła zaledwie siedem miesięcy temu, poleciała do Turcji i poddała się zabiegowi w Stambule.

Zaryzykowała operację plastyczną za granicą i umarła. "Po prostu nie rób tego, to zbyt duże ryzyko. Nigdy nie powinna była tego robić"

Początkowo wszystko szło dobrze, Demi Agoglia obudziła się po operacji z nową pupą. Ale szybko okazało się, że wystąpiły poważne komplikacje. Jak pisze Daily Star, Demi straciła przytomność w taksówce, którą jechała do kliniki na kontrolę ze swoim partnerem. Wcześniej skarżyła się na ból w klatce piersiowej. Brytyjka została przewieziona na intensywną terapię, ale lekarzom nie udało się uratować kobiety i stwierdzono zgon w wyniku serii zawałów serca spowodowanych zatorem tłuszczowym. Dziś załamany brat Demi ostrzega wszystkie osoby, które myślą o wyjeździe do Turcji na operację: "Nie rób tego! Ona miała tylko 26 lat, nie powinna była umierać. Po prostu nie rób tego, to zbyt duże ryzyko. Nigdy nie powinna była tego robić. Zostawiła trójkę małych dzieci".

Sonda Zdecydowałabyś się na operację plastyczną? Tak, nie widzę w tym nic złego Nie wiem Nie, nigdy w życiu

Who is Demi Agoglia? British woman dies after BBL surgery in Turkeyhttps://t.co/5Tm5uVTeoD— Arnold Jones (@ArnoldJone99826) January 10, 2024

QUIZ. Czy dobrze znasz teksty piosenek Sanah? Tylko dla prawdziwych fanów! Pytanie 1 z 10 "Hardkorowo pada deszcz / Tak na maksa wieje też / Ja..." pogodnie uśmiechnięta łagodnie uśmiechnięta niezmiennie uśmiechnięta Dalej