Pupa Kim Kardashian przebiła spodnie i uciekła na wolność! Wpadka w telewizji

Uciekła pupa Kim Kardashian! Niesforne pośladki spłatały figla celebrytce tuż przed poważną konferencją

Kim Kardashian bez wielkiej pupy? To po prostu niewyobrażalne. A jednak stało się... Gigantyczne pośladki robią, co im w duszy gra i nic a nic nie chcą słuchać swojej właścicielki, mając za nic jej międzynarodową sławę. Do półnagiego skandalu doszło w dodatku tuż przed elegancką biznesową galą. Co tam się działo?! Kim ujawniła wszystko w najnowszym odcinku swojego reality show o rodzinie Kardashianów. Pokazała nawet filmiki, na których widać przebieg szokującego zdarzenia. Kiedy stroiła się w garderobie tuż przed spotkaniem z dyrektorem generalnym iConnections Ron Biscardi i partnerem biznesowym Jayem Sammonsem podczas konferencji w Miami, nagle rozległ się trzask i huk! Obcisłe spodnie Kim eksplodowały, ukazując jej krągłości. "Moja cała d... jest na wierzchu! To przykleiło się do mojej p... d..., to strasznie boli!" - żaliła się w śmiałych słowach celebrytka. A potem musiała jakoś się pozakrywać i usiąść przed kamerą, udając, że nic się nie stało. „Umierałam w środku, siedząc na scenie, jakbym czuła powiew wiatru w tyłku” - zwierza się ofiara krnąbrnej pupy.

Kim Kardashian. Kim jest, jak zaczynała? Na czym się wzbogaciła?

Kim Kardashian wspięła się na szczyty sławy kilkanaście lat temu. Zaczynała jako bohaterka sekstaśmy i przyjaciółka Paris Hilton, dziś jest właścicielką imperium biznesowego i jedną z najsławniejszych celebrytek. Na czym dorobiła się amerykańska gwiazdka reality show, które przedsięwzięcia przyniosły jej największy zysk? Nie był to wcale reality show "Keeping up with the Kardashians", lecz firmy odzieżowe i kosmetyczne: Skims, KKW Beauty i KKW Fragrance. Wielkie znaczenie miała przeprowadzona w 2020 transakcja, podczas której Kim sprzedała Coty udziały w KKW Beauty za 200 milionów dolarów.

Sonda Czy kojarzysz Kim Kardashian? Tak Nie

Kim Kardashian flashes butt during accidental and painful wardrobe malfunction https://t.co/5KkzPpANHG— Fox News (@FoxNews) October 5, 2023

Quiz. Te gwiazdy disco-polo urodziły się w PRL. Czy pamiętasz? 11/11 zdobędą najlepsi! Pytanie 1 z 11 Na początek coś prostego. Artysta ten urodził się w PRL-u. W jakim zespole zaczynał karierę? Boys Akcent Bayer Full Top One Dalej