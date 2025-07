Tajemnicza śmierć ministra Putina. Chwilę wcześniej został zwolniony

Putin zwolnił ministra transportu Romana Starowojta. Mężczyznę szybko znaleziono martwego

Zagadkowa śmierć ministra Putina w obwodzie moskiewskim. Minister transportu Rosji Roman Starowojt, którego wczoraj niespodziewanie odwołał ze stanowiska Władimir Putin, został znaleziony martwy z raną postrzałową. Jak podaje "Izwiestia", według śledczych brak dowodów na udział osób trzecich w tym zdarzeniu i wszystko wskazuje na to, iż mężczyzna sam odebrał sobie życie. Jednak śmierć Starowojta jest owiana tajemnicą, bo nie wiadomo, dlaczego jego obowiązki przejął ktoś inny. Jak podaje "The New York Times", podczas rozmowy z reporterami rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił wyjaśnień. „Nie mam nic do dodania. To decyzja głowy państwa” - stwierdził rzecznik Putina. Co ciekawe, Roman Starowojt w latach 2019-2024 był gubernatorem obwodu kurskiego, który stał się celem ukraińskich wojsk. Właśnie ten wątek podkreśla "NYT".

Minister z Kurska. Ukraińska inwazja na ten region była solą w oku Putina

Roman Starowojt, 53-letni były gubernator obwodu kurskiego, został ministrem transportu zaledwie rok temu, w maju 2024 roku. Jeszcze jako gubernator od 2019 roku nadzorował region graniczący z Ukrainą, który w sierpniu 2024 roku został częściowo zajęty przez ukraińskie siły. W roku następnym zostały stamtąd wyparte, m.n. przy wsparciu żołnierzy Korei Północnej. Był to pierwszy taki przypadek od II wojny światowej i upokarzające dla Putina zdarzenie. Okupacja części Kurska trwała całymi miesiącami i zakończyła się dopiero na początku 2025 roku. W Rosji – nie bez podstaw – uznano ją za kompromitującą porażkę, której skutki polityczne i personalne zaczęły się szybko nawarstwiać.

W następstwie tych wydarzeń rosyjskie służby rozpoczęły śledztwo w sprawie rzekomego defraudowania środków przeznaczonych na fortyfikacje regionu kurskiego. Według ustaleń prokuratury, ponad 12 milionów dolarów zniknęło w czasie, gdy Starowoit był jeszcze gubernatorem. W kwietniu br. aresztowano jego następcę i wieloletniego zastępcę – Aleksieja Smirnowa – który pełnił funkcję p.o. gubernatora w momencie ukraińskiej inwazji - przypomina "The New York Times". Rosyjska agencja TASS, powołując się na śledczych, podała, że jeden z oskarżonych zaczął składać „aktywnie obciążające zeznania”. To może oznaczać, że Starowoit wiedział, że jego własny akt oskarżenia był tylko kwestią czasu.

Ciało znaleziono w jego Tesli, zaparkowanej w pobliżu lasu w Odincowie

W poniedziałek rano Kreml opublikował dekret prezydenta Putina o dymisji Starowoita. Kilka godzin później Putin spotkał się już z jego następcą – byłym gubernatorem Nowogrodu Andriejem S. Nikitinem. Tego samego dnia po południu pojawiły się doniesienia o śmierci byłego ministra. Ciało znaleziono w jego Tesli, zaparkowanej w pobliżu lasu w Odincowie – luksusowej dzielnicy podmoskiewskiej. Śledczy federalni z Komitetu Śledczego oficjalnie podali, że „główną wersją” jest samobójstwo. Żadnego komentarza nie wydał Kreml. Ministerstwo Transportu opublikowało jedynie nekrolog, w którym podkreślono, że Starowoit był „cenionym specjalistą”.

