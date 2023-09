Tajemniczy obiekt widziany na niebie. "Nocą zrobiło się jasno jak w dzień"

Czy to możliwe?

Wideo, które błyskawicznie rozeszło się po mediach społecznościowych i jest już znane na cały świat, nakręcił przypadkiem niejaki Onur Kaçmaz, który w sobotę (2 września) wieczorem był z dziećmi w parku w mieście Erzurum na wschodzie Turcji. Mężczyzna chciał nagrać swojego synka, bawiącego się świetlnym balonem, gdy nagle na niebie nad nim zaczął się prawdziwy spektakl. Zrobiło się niezwykle jasno, niemal jak za dnia, a na niebie pokazał się tajemniczy obiekt wybuchający najpierw zielonym światłem, potem nieco jaśniejszym, aż w końcu zgasł i wszystko wróciło do normy.

Turcja. Wieczorne niebo jasne jak za dnia

Obiektem, który narobił tyle zamieszania, był meteor. Meteory to świetlne zjawiska powstające podczas przelotu przez atmosferę drobin skalnych z przestrzeni kosmicznej, zwanych meteoroidami. Wyjątkowo jasne meteory zwane są bolidami, a jeśli skała, która wleciała w atmosferę, zdołała przetrwać i dotrzeć do powierzchni Ziemi, mamy do czynienia z meteorytem.

Rój Perseidów za nami. Co się wydarzyło w Turcji?

Niezwykłe zjawisko, widoczne na tureckim niebie w weekend miało miejsce parę tygodni po tym, jak zakończył się tegoroczny rój Perseidów (potocznie nazywany rojem spadających gwiazd), który był aktywny między 17 lipca a 24 sierpnia, a swój szczyt osiągnął w nocy z 12 na13 sierpnia.

WATCH: Meteor lights up the sky in Turkey pic.twitter.com/DEhaVdOTjA— BNO News (@BNONews) September 2, 2023

Watch: Spectacular meteor flash lights up entire night sky in Turkey https://t.co/VmGGSDcXXU pic.twitter.com/0Uk79a4JG4— The Independent (@Independent) September 3, 2023

