Do stwierdzenia śmierci papieża nie wystarczy lekarz. Kamerling musi wypowiedzieć te słowa

Papież Franciszek zmarł o 7:35 Domu Świętej Marty w Watykanie, co potwierdził kardynał Kevin Farrell, kamerling Świętego Kościoła Rzymskiego. Choć śmierć papieża również potwierdza medycznie lekarz, to musi ona zostać oficjalne uznana przez wcześniej wspomnianego kamerlinga, który jest jednym z najważniejszych kardynałów w strukturze Kościoła Katolickiego.

Jak pisze poradnikzdrowie.pl, przed rozwojem nowoczesnej medycyny stwierdzenie zgonu było trudniejsze, a w przypadku papieża pomyłka byłaby niedopuszczalna, stąd też dosyć długi ceremoniał przed ogłoszeniem śmierci papieża. Niegdyś przykładano zapaloną świecę do nosa i ust papieża, jeśli płomień się nie poruszał, oznaczało to brak oddechu i tym samym śmierć. Później zastąpiono to rytuałem wykonywanym przez kamerlinga.

Gdy podejrzewano, że Ojciec Święty nie żyje, kamerling trzykrotnie uderzał papieża w czoło srebrnym młoteczkiem, wymawiając jego imię chrzestne. Jeśli papież nie odpowiedział, kamerling miał powiedzieć "Vere papa mortuus est" (łac. Zaprawdę, papież umarł"). Z uderzenia młoteczkiem zrezygnowano pod koniec XIX wieku, bo zgon stwierdzają lekarze. To oznacza, że obecnie wyznaczony hierarcha jedynie woła papieża trzykrotnie po imieniu, a następnie wypowiada łacińską sentencję oznaczającą śmierć Ojca Świętego.

Po słowach kamerlinga odbywa się ceremonia. Dopiero później śmierć papieża podaje się do wiadomości publicznej

Po słowach kamerlinga o śmierci papieża zaczyna zaczyna się rytuał sede vacante. Ciało papieża jest następnie obmywane oraz ubierane w pontyfikalne szaty. Całe ciało przykrywa się jedwabnym, czerwonym całunem, zostawiając na widoku jedynie prawą rękę, na której znajduje się symbol papieskiej władzy - Pierścien Rybaka. Następnie wokół łoża ustawia się cztery duże świece z wosku pszczelego, oraz kładzie się naczynie ze święconą wodą, którym duchowni skrapiają ciało. Nad ciałem papieża czuwa wyznaczony zespół kapłanów, który spowiada w Bazylice św. Piotra.

Wcześniej wspomniany srebrny młoteczek jest wykorzystany przez kamerlinga do ceremonialnego rozbicia Pierścienia Rybaka, który jest symbolicznym zamknięciem ery. Dopiero po tym ceremoniale biją dzwony Bazyliki św. Piotra, ogłaszając śmierć papieża.

Co się dzieje po zakończeniu ceremonii? Żałoba, pogrzeb i konklawe

Już po zgonie papieża, zamyka się i pieczętuje papieskie apartamenty, a ciało zostaje przeniesione do Bazyliki św. Piotra i zostaje wystawione zazwyczaj na trzy dni. Wtedy też wierni mogą przychodzić do Bazyliki św. Piotra i oddawać ostatni hołd papieżowi. Żałoba trwa 9 dni.

Pogrzeb papieża odbywa się z reguły między czwartym, a szóstym dniem po jego śmierci. Tradycyjnie papieża chowa się w Grotach Watykańskich pod Bazyliką św. Piotra, ale Franciszek zadeklarował, że chciałby spocząć w bazylice Santa Maria Maggiore w Rzymie. Tym samym będzie pierwszym papieżem od stulecia pochowanym poza Watykanem. Poprzednich papieży chowano w trzech trumnach, jedna była z cyprysu, druga z cynku i jedna z wiązu, umieszczano je jedną w drugiej, ale jak podaje "Politico" Franciszek nakazał aby pochować go w trumnie z drewna i cynku.

Około trzy tygodnie po pogrzebie rozpocznie się konklawe w Kaplicy Sykstyńskiej. Tym razem 135 kardynałów będzie głosować w tajemnym głosowaniu wpisując nazwisko na karcie do głosowania, oraz umieszczając ją w kielichu na ołtarzu. W razie, gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości dwóch trzecich, odbędzie się kolejna tura głosowania, może być ich nawet czterech dziennie. W 2013 roku konklawe, na którym wybrano papieża Franciszka trwało ok. 24 godzin.