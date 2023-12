Taka będzie przyszłość wojny na Ukrainie? "Rosja podpisała na siebie wyrok śmierci"

Ukraiński generał o wojnie na Ukrainie: "Tą wojną putinowska Rosja podpisała na siebie wyrok śmierci”

„Sytuacja nie jest prosta, ale idziemy do przodu. I jak by tam nie było trudno – dojdziemy. Do naszych granic, do naszych ludzi. Do naszego sprawiedliwego pokoju. Wbrew wszystkiemu. Razem z wami i dzięki naszemu narodowi i naszym Siłom Zbrojnym” – tak mówił prezydent Ukrainy w wystąpieniu wideo wygłoszonym z okazji obchodzonego 6 grudnia Dnia Sił Zbrojnych Ukrainy. Jak podkreślił, walka Ukrainy będzie trwała, dopóki nie uda się odzyskać wszystkim ziem zagrabionych przez Rosjan. Podczas wygłaszania orędzia Wołodymyr Zełenski szedł przez dzielnicę rządową w Kijowie i witał się z przechodniami, a na koniec złożył wieniec przed ścianą pamięci poległych w wojnie na Ukrainie.

„We wszystkich okresach historii – od średniowiecza do współczesności – Moskowia doznawała wielu porażek ze strony różnych państw"

Z okazji Dnia Sił Zbrojnych Ukrainy słów pełnych otuchy nie szczędzili też inny ukraińscy liderzy. „We wszystkich okresach historii – od średniowiecza do współczesności – Moskowia doznawała wielu porażek ze strony różnych państw, ale tą wojną putinowska Rosja podpisała na siebie wyrok śmierci” – powiedział szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, generał Kyryło Budanow, cytowany na stronie internetowej HUR. „Ukraina nie poddaje się dzięki wam. I dzięki wam przekonuję się kolejny raz: jak by nie było nam ciężko, to z pewnością nie będziemy się wstydzić!” - dodał naczelny dowódca sił zbrojnych, generał Wałerij Załużny.

Sonda Czy Unia Europejska znajdzie rozwiązanie jak pomóc Ukrainie? Tak Nie Nie mam zdania

I thank our sky guards. They shot down another Russian combat aircraft near Snake Island in the Black Sea today. It was on its way to strike the Odessa region.Minus one for the terrorists. And there will be more. We are strengthening our air defense, particularly in the Odesa… pic.twitter.com/nXmkYB6mXN— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 5, 2023

QUIZ. Wielki test geograficzny! Granice państw. Ostatnie pytania tylko dla geniuszy Pytanie 1 z 10 Czy Polska graniczy z Rosją? Tak Nie Dalej