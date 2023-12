Zełenski szczerze o wojnie na Ukrainie. "Nie wystarcza nam mocy"

Wołodymyr Zełenski szczerze mówi o wojnie na Ukrainie. "Nie wystarcza nam mocy, by osiągnąć oczekiwane wyniki"

Wojna na Ukrainie trwa już niemal dwa lata. W pierwszych miesiącach po jej wybuchu można było mówić o wielkim pozytywnym zaskoczeniu i wręcz euforii. Bo chociaż najpierw wydawało się, że Rosja pokona Kijów w parę dni, to potem armia Władimira Putina coraz częściej kompromitowała się. Jeszcze niedawno donoszono również o sukcesach kontrofensywy. Ta jednak utknęła w martwym punkcie, w dodatku nadeszła zima, na okupowanych terenach Ukrainy wyjątkowo tęga. Co dalej z wojną na Ukrainie? Nie brak głosów, że od jej rezultatu zależą także losy krajów bałtyckich i Polski, a nawet całej Europy. Teraz na temat konfliktu z Rosją wypowiedział się w gorzkich słowach prezydent Ukrainy.

„Nie wystarcza nam mocy, by szybciej dostać to, czego chcemy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się poddać"

„Mamy nowy etap wojny i to jest fakt. Ogólnie zima jest nową fazą wojny” – powiedział Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Associated Press. "Wraz z nadejściem zimy wojna Ukrainy z Rosją przechodzi na nowy etap; choć nie wystarcza nam mocy, by osiągnąć oczekiwane wyniki. Nie wycofujemy się i jestem z tego zadowolony. Walczymy z drugą armią świata i jestem z tego zadowolony. Tracimy ludzi i z tego nie jestem zadowolony. Nie otrzymaliśmy uzbrojenia, które chcieliśmy dostać, i też nie mogę być z tego zadowolony, ale i nie mogę na to narzekać” – podkreślił. „Nie wystarcza nam mocy, by szybciej dostać to, czego chcemy. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy się poddać, że powinniśmy skapitulować. Wierzymy w swoje działania. Walczymy o to, co do nas należy” – dodał szczerze prezydent Ukrainy.

This week was productive for our state and our goals. Russia has lost influence in two international institutions. The Organization for the Prohibition of Chemical Weapons and the International Maritime Organization, one of the key ones in charge of security. Indeed, terrorists… pic.twitter.com/6An5oixbQH— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2023

