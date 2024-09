Telefony zaczną wybuchać nam w rękach przez Putina? Brytyjscy dziennikarze ostrzegają

Izrael przeprowadził widowiskowy atak na Hezbollah. Eksplodujące pagery zabijały i raniły tysiące. Kto jeszcze posiada taką technologię i do czego ją wykorzysta?

Uderzenia od takiej strony nikt się nie spodziewał. Światowe media rozpisują się o niezwykłym zmasowanym ataku przeprowadzonym przez izraelskie służby na terrorystów z Hezbollahu w Libanie. Atak przeprowadzono przez… posiadane przez nich pagery. Te elektroniczne urządzenia pozwalające na odbieranie krótkich wiadomości tekstowych zaczęły nagle wybuchać w rękach posiadaczy. Zginęło 12 osób, rannych zostało aż 2800, z czego 200 jest w stanie krytycznym. Dobę później, 18 września atak został powtórzony. Zginęło 20 ludzi, 480 odniosło obrażenia. Jak to wszystko było możliwe? W pagerach według „New York Times” umieszczono niewielkie ładunki wybuchowe, które następnie aktywowano zdalnie. Niektóre media, jak „Daily Mail” spekulują nawet o specjalnym wirusie, który prowadzi do przegrzania urządzenia i jego wybuchu. Dlaczego terroryści korzystali z pagerów, a nie zwyczajnych telefonów komórkowych? Niedawno zostali ostrzeżeni przez jednego z dowódców, że Izrael może szpiegować telefony. Przerzucili się więc na pagery ze względów bezpieczeństwa. Domniemane ładunki zostały aktywowane, gdy właściciele pagerów dostali wiadomość wyglądającą jak komunikat od dowództwa Hezbollahu. Po tym wszystkim nie sposób nie zadać sobie pytania o to, kto jeszcze potrafi sprawić, by w dowolnym miejscu na świecie ktoś został zabity przez własny wybuchający pager, komputer czy telefon komórkowy. "Ile czasu minie, zanim Władimir Putin lub Xi Jinping wymyślą, jak sprawić, by miliony iPhone'ów na całym świecie stanęły w płomieniach w kieszeniach ich wrogów?" - pyta Mark Almond z "Daily Mail".

W filmie "Kingsman: Tajne służby" z 2014 roku też były wybuchające głowy. Agenci nie dopuścili w ten sposób do ustanowienia nowego porządku świata przez szalonego miliardera i grupę polityków

Co ciekawe, wszystko to przypomina scenę z filmu "Kingsman: Tajne służby" z 2014 roku. W filmie podstępny miliarder Richmond Valentine chce zawładnąć światem i zmniejszyć ilość ludzi na Ziemi, rozdając za darmo karty SIM mające teoretycznie służyć lepszej komunikacji i zapewniające darmowy internet dla wszystkich, a tak naprawdę mogące zmienić użytkowników w morderców po aktywowaniu pewnej specjalnej funkcji. W ten sposób ludzie mają według planu Valentine'a pozabijać się nawzajem, a elita, która przetrwa, ustanowi nowy porządek świata. Politycy i gwiazdy, które dowiedziały się o planie złoczyńcy i postanowiły wziąć w nim udział, zostali zaopatrzeni przez Valentine'a w specjalne chipy w głowie mające chronić przed wpływem funkcji włączającej wszytkim pozostałym użytkownikom tryb mordowania kogokolwiek bądź. Tajne służby w filmie sprawiają, że chipy te wybuchają jeden po drugim na imprezie zorganizowanej przez złoczyńcę, zabijając kolejno jego zwolenników, którzy w bezpiecznym miejscu chcieli przeczekać czas, w którym nadmiar ludzi wymorduje się nawzajem. Zabity zostaje także sam Valentine, choć akurat nie przez wybuch głowy, a przez atak protezą nogi swojej psychopatycznej służącej.

Sonda Czy wojna na Bliskim Wschodzie rozszerzy się na inne części świata? Tak Nie

Liban : Explosions des bippers de membres du HezbollahHundreds of Hezbollah members wounded in Lebanon when pagers explode.Initial reports suggest that Israel hacked communication devices held by Hezbollah members, causing their batteries to explodehttps://t.co/RGCF30qVqF pic.twitter.com/sB0UOCjJ7t— Harry Boone (@Harry_Boone) September 17, 2024

So now we know that governments can remotely detonate pagers. Its frightening to think a smart phone has a lot more potential power than an old pager. This is a video of an iPhone being induced to explode. pic.twitter.com/OvRDBLTxu4— Aamir (@NiazAam) September 18, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Już 7/10 osiągną tylko wybitne jednostki Pytanie 1 z 10 Iga Świątek walczy obecnie na US Open. Ile razy dotychczas udało jej się wygrać ten turniej? Ani razu Raz Dwa razy Dalej