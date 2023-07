Tragedia w Beskidach Wschodnich. Piorun uderzył w 11-latkę i jej ojca. Nie żyją!

Tak 56-letnia Salma Hayek świętuje dzień bikini. Macha biustem do aparatu, fani wzruszeni

Do tragicznego zdarzenia doszło w czwartek, 6 lipca na górze Howerla, która jest najwyższym szczytem Ukrainy (2061 m n.p.m.). Trzyosobowa rodzina wybrała się na górską wycieczkę akurat wtedy, gdy przez kraj przetoczyły się groźne burze. Niestety, o godzinie 14:53 ukraińskie służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, że na górze Howerla dwie osoby zostały śmiertelnie porażone piorunem. Na miejsce zostali wysłani ratownicy z oddziału poszukiwawczo-ratowniczego "Wróbel" miasta Jeremcze. Na miejscu ratownicy znaleźli dziewczynkę i mężczyznę, którzy nie dawali oznak życia - poinformowali w mediach społecznościowych członkowie Państwowej Służby Ratunkowej Ukrainy.

Przy zwłokach dziewczynki i mężczyzny ratownicy znaleźli przerażoną kobietę - jak się okazało, matkę porażonego dziecka. Przewieziono ją na stację Zaroślak, gdzie udzielono jej pomocy medycznej.

Ważny apel

Służby ratownicze apelują o sprawdzanie alertów burzowych przed planowaną wycieczką w góry. Tamtejsi ratownicy przypomnieli również o stosowaniu się do zasad, którymi należy kierować się podczas załamania pogodowego w górach. - Nie chowaj się pod drzewami i nie kładź na ziemi, a usiądź z lekko pochyloną głową w pozycji embrionalnej. Jeśli jesteście w grupie, nie gromadźcie się - niech każdy znajdzie swoje miejsce ukrycia przed burzą. Do kryjówki należy biec lekko pochylonym - strumień elektronów dociera do najwyższego punktu w okolicy, którym może być ludzka głowa - czytamy. - Musisz natychmiast pozbyć się rzeczy, które masz przy sobie: noży, bransoletek, a nawet zegarków – umieść wszystko w bezpiecznym miejscu z dala od siebie. Podczas burzy nigdy nie dotykaj metalowych konstrukcji i żelaznych słupów elektrycznych, podpór mostów, drucianych ogrodzeń i podobnych metalowych przedmiotów. Nie używaj telefonów komórkowych - dodano.

