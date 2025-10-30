Trump ogłasza "wielki sukces" po spotkaniu z Xi Jinpingiem. Co ustalili?

"To wielki sukces, spotkanie oceniam na 12/10" - mówił przed chwilą Donald Trump cytowany przez BBC, dopytywany o efekty spotkania z Xi Jinpingiem. Odbywało się ono w nocy czasu polskiego i zakończyło się tuż przed godziną szóstą, w Korei Południowej jest wczesne popołudnie. Prezydent USA ogłosił, że porozumiał się z Chinami w paru kwestiach, w tym metali ziem rzadkich i ceł, zamierza też współpracować z Xi Jinpingiem w sprawie wojny na Ukrainie.

Trump ogłasza sukces po spotkaniu z Xi Jinpingiem. Co ustalili?
Dziś, 30 października tuż przed godziną szóstą ranu czasu polskiego Donald Trump zakończył spotkanie z Xi Jinpingiem. W południowokoreańskim Busan, gdzie miał miejsce szczyt, była wtedy godzina 14. Prezydent Stanów Zjednoczonych dopytywany o efekty szczytu chińsko-amerykańskiego mówił o "wielkim sukcesie" i oceniał spotkanie na 12/10. „To było niesamowite spotkanie. To wspaniały lider” – mówił Trump, cytowany przez BBC. „Doszliśmy do porozumienia w wielu ważnych kwestiach i przekażemy je Państwu za chwilę” – dodawał. Amerykański przywódca zapowiedział natychmiastowe obniżenie wprowadzonych wcześniej ceł na wszystkie chińskie towary. Porozumienie zostało też według niego zawarte, jeśli chodzi o minerały ziem rzadkich. „Cała kwestia minerałów ziem rzadkich jest rozstrzygnięta, i to na całym świecie… To była sytuacja globalna, a nie tylko amerykańska Nie ma już przeszkód ze strony Chin” – mówił Trump dziennikarzom. Jak dodał, Chiny zgodziły się też powstrzymania przepływ substancji do wytwarzania fentanylu do USA.

Trump i Xi Jinping rozmawiali o wojnie na Ukrainie, ale nie o Tajwanie

Prezydent USA zapowiedział też „współpracę” z Xi Jinpingiem w sprawie wojny na  Ukrainie. „Ukraina – będziemy współpracować – zgadzamy się, że obie strony są zacięte w walce i czasami trzeba im pozwolić walczyć, jak sądzę. Ale będziemy współpracować w sprawie Ukrainy” – mówi. Trump zapowiedział też, że odwiedzi Chiny w kwietniu przyszłego roku, a wkrótce potem Xi Jinping przyleci do USA. To ostatnie spotkanie ma odbyć się w Waszyngtonie lub Palm Beach. Dopytywany o kwestię Tajwanu, amerykański przywódca stwierdził, że nie był on tematem rozmów.

