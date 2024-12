Trump przyleci do Europy! To stanie się już za parę dni

Donald Trump przybędzie na otwarcie katedry Notre Dame wyremontowanej po pożarze. "To będzie bardzo wyjątkowy dzień dla wszystkich!"

Donald Trump niebawem w Europie! Prezydent elekt Stanów Zjednoczonych w dniach 7-8 grudnia będzie na naszym kontynencie, a konkretnie w Paryżu. Kto wie, może przy okazji odbędzie parę poufnych spotkań i rozmów związanych choćby z wojną na Ukrainie? Tego nikt nie zdradza, ale jedno jest pewne - Trump chętnie przyjął zaproszenie na uroczyste otwarcie sławnej katedry Notre Dame, wyremontowanej po pożarze z 2019 roku. „To zaszczyt ogłosić, że w sobotę wybieram się do Paryża, aby wziąć udział w ponownym otwarciu wspaniałej i historycznej Katedry Notre Dame, która została w pełni odrestaurowana po niszczycielskim pożarze sprzed pięciu lat. Prezydent Emmanuel Macron wykonał wspaniałą pracę, zapewniając, że Notre Dame została przywrócona do pełnej świetności, a nawet czegoś więcej. To będzie bardzo wyjątkowy dzień dla wszystkich!" – pisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. W uroczystościach weźmie udział aż 50 światowych przywódców, w tym Andrzej Duda. Co ciekawe, papież Franciszek odmówił przyjazdu. Można sobie wyobrazić, jakie przygotowania związane z zagrożeniem terrorystycznym są obecnie czynione. Oby tylko nie stało się nic złego!

Pożar Notre Dame w 2019 roku był złym znakiem dla świata. Teraz karta się odwróci? Uroczystości będą trwały przez cały weekend

Kiedy 15 kwietnia 2019 roku świat zobaczył zdjęcia pożaru katedry Notre Dame w Paryżu, słychać było głosy, że to jakiś zły omen. Coś w tym chyba było, bo przecież w 2019 roku nie śniło nam się jeszcze o pandemii koronawirusa ani o wojnie na Ukrainie i wojennym zagrożeniu dla Polski. Teraz Notre Dame otwiera się ponownie po pożarze. Odbudowa, prace konserwacyjne, badania ekspertów - to wszystko trwało przez pięć długich lat - choć czym to jest wobec 180 lat, które zajęła budowa Notre Dame w XII i XIV wieku! 7 grudnia odbędzie się nabożeństwo, podczas którego Francja symbolicznie przekaże odbudowaną katedrę Kościołowi. Będzie też wtedy miało miejsce wystąpienie prezydenta przed Notre Dame oraz spotkanie przedstawicieli państw, które wsparły finansowo odbudowę częściowo spalonej katedry. 8 grudnia o godz. 10.30 odbędzie się pierwsza od pożaru msza święta w Notre Dame, a potem katedra zostanie otwarta dla wszystkich zwiedzających. Zabytek będzie czynny do 14 grudnia do godziny 22 każdego dnia. By uniknąć tłumów i chaosu, zwiedzający muszą zarezerwować darmowe bilety w dniu wizyty lub dwa dni wcześniej. Tymczasem tak naprawdę nadal nie wiadomo, co spodowowało pożar, choć prokuratura wykluczyła zamach terrorystyczny czy podpalenie i uznała tragiczne zdarzenie za wypadek.

Trump to travel to Paris for re-opening of Notre Dame Cathedral: ‘It will be a very special day’ https://t.co/4Rc0t4TYWg pic.twitter.com/Yg2g21jU1K— New York Post (@nypost) December 3, 2024

notre dame on fire isn't just a loss for france, it's a loss for the whole world. she was there before we were, she witnessed about a thousand years of history and she watched empires falling. the history of humanity is falling along with notre dame.#NotreDame pic.twitter.com/u4PvKoYTmu— spel is terroring (@spel_acchiotto) April 15, 2019

