Trump tajemniczo o Putinie. "Wiele pozostaje"

Dziś, 18 marca rozmowa Donald Trumpa z Władimirem Putinem. "Wiele elementów ostatecznego porozumienia zostało uzgodnionych, ale wiele pozostaje"

Donald Trump napisał wczoraj, 17 marca na swoim portalu społecznościowym Truth, że jego rozmowa telefoniczna z Władimirem Putinem odbędzie się 18 marca rano. W tym momencie w USA jest środek nocy, dyskusja będzie miała miejsce najprawdopodobniej po południu naszego czasu. W Moskwie też będzie wtedy popołudnie, tyle, że o dwie godziny później. Delegacje już wszystko uzgodniły za kulisami i rozmowa będzie formalnością? Nic na to nie wskazuje. Niektóre słowa Trumpa, które padły wczoraj, dają do myślenia. "Jutro rano będę rozmawiał z prezydentem Putinem na temat wojny na Ukrainie. Wiele elementów ostatecznego porozumienia zostało uzgodnionych, ale wiele pozostaje" - napisał prezydent USA na swoim portalu społecznościowym Truth. "Tysiące młodych żołnierzy i innych osób ginie. Każdy tydzień przynosi śmierć 2500 żołnierzy, po obu stronach, i to musi się skończyć TERAZ. Bardzo czekam na rozmowę z prezydentem Putinem" – dodał Trump.

Władimir Putin mówił, że byłby skłonny zgodzić się na zawieszenie broni, ale oczekuje trwałych rozwiązań i ma wiele pytań do Trumpa

„Będę rozmawiał z prezydentem Putinem we wtorek. W weekend wykonano wiele pracy” - powiedział Donald Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. „Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę. Może możemy, może nie, ale myślę, że mamy na to bardzo duże szanse” - dodał prezydent USA. Wcześniej Władimir Putin mówił, że byłby skłonny zgodzić się na zawieszenie broni na Ukrainie, ale oczekuje trwałych rozwiązań w tej kwestii i ma jeszcze wiele pytań, które chce osobiście zadać Trumpowi. "Zgadzamy się z propozycjami zawieszenia broni, ale nasze stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie broni doprowadzi do długoterminowego pokoju, czegoś, co usunie pierwotne przyczyny kryzysu" - powiedział rosyjski dyktator.

