Putin zgodzi się na pokój? Spytano o to Trumpa

Spytano Donalda Trumpa, czy Putin zgodzi się skończyć wojnę. "Myślę, że znam go całkiem dobrze i myślę, że się zgodzi"

„Będę rozmawiał z prezydentem Putinem we wtorek. W weekend wykonano wiele pracy” - powiedział Donald Trump dziennikarzom na pokładzie Air Force One w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu polskiego. „Chcemy zobaczyć, czy możemy zakończyć tę wojnę. Może możemy, może nie, ale myślę, że mamy na to bardzo duże szanse” - dodał prezydent USA. Wcześniej Władimir Putin mówił, że byłby skłonny zgodzić się na zawieszenie broni na Ukrainie, ale oczekuje trwałych rozwiązań w tej kwestii i ma jeszcze wiele pytań, które chce osobiście zadać Trumpowi. "Zgadzamy się z propozycjami zawieszenia broni, ale nasze stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie broni doprowadzi do długoterminowego pokoju, czegoś, co usunie pierwotne przyczyny kryzysu" - powiedział rosyjski dyktator.

"Gdyby się nie zgodził, byłyby to złe wieści dla świata, ponieważ ginie tak wielu ludzi"

Możliwe, że od dzisiejszej rozmowy przywódców Rosji i USA zależą dalsze losy Ukrainy i naszej części świata. W niedawnym wywiadzie zapytano prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy jego zdaniem Władimir Putin zgodzi się na zakończenie wojny na Ukrainie i porozumienie pokojowe. Co odpowiedział Donald Trump? "Myślę, że się zgodzi. Naprawdę. Myślę, że znam go całkiem dobrze i myślę, że się zgodzi. Gdyby się nie zgodził, byłyby to złe wieści dla świata, ponieważ ginie tak wielu ludzi" - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych prezenterce Sharyl Attkisson w programie Full Measure. Dziennikarka pytała Trumpa o jego wyborcze obietnice zakończenia wojny na Ukrainie w 24 godziny, których jak wiemy, nie zrealizował. "Cóż, byłem trochę sarkastyczny, kiedy to powiedziałem. Tak naprawdę mam na myśli to, że chciałbym to rozwiązać" - tłumaczył się Trump.

Witkoff: Putin accepts Trump’s framework, peace is a matter of weeks, it isn’t entirely accurate to say that Russia demands surrender in Kursk, international recognition of occupied territories, halt on support of Ukraine, no peacekeepers, limits on Ukraine military. 0/ pic.twitter.com/Zq7X887fKO— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 16, 2025

