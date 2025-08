Trump wszedł na dach Białego Domu! Mówił o broni nuklearnej

Donald Trump wszedł na dach Białego Domu! Co prezydent Stanów Zjednoczonych tam robił? "Chcę tylko trochę się przejść" - wołał do zgromadzonych na dole reporterów. Pytali go, co zamierza jeszcze dobudować do prezydenckiej siedziby - wcześniej między innymi wybetonował część ogrodu różanego, chce też zbudować wielką złotą salę balową. Tym razem zaskoczył jeszcze bardziej! Z reporterami dowcipkował o... broni nuklearnej.