To on będzie kolejnym prezydentem USA? Trump wskazał faworyta

Następne wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się już w 2028 roku, czyli za trzy lata. Kto będzie następnym prezydentem USA? Donald Trump będzie wtedy miał już 82 lata. Czy zamierza kandydować? A może ma swojego faworyta na następcę? Teraz Trump uchylił rąbka tajemnicy. Podczas powołania zespołu ds. organizacji Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles zapytano prezydenta Stanów Zjednoczonych o to, kogo widziałby w Białym Domu za tych kilka lat, kto powinien wystartować jako kandydat republikanów w wyborach prezydenckich 7 listopada 2028 roku. Donald Trump stwierdził wtedy, że faworytem jest J.D. Vance (41 l.), czyli aktualny wiceprezydent.

J.D. Vance na prezydenta, Marco Rubio na wiceprezydenta

"Cóż, szczerze mówiąc, myślę, że to najbardziej prawdopodobne. Myślę, że Marco (Rubio) jest też kimś, kto mógłby w jakieś formie połączyć siły z J.D. Jest oczywiście zbyt wcześnie, by o tym mówić, ale (Vance) na pewno robi świetną robotę i w tym momencie pewnie on byłby faworytem" - mówił Donald Trump, wskazując na J.D. Vance'a jako prawdopodobnego kandydata na prezydenta, a Marco Rubio - wiceprezydenta. Ten drugi polityk pełni obecnie kilka funkcji w administracji USA, m.in. szefa dyplomacji i doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Pytanie, które zadano Trumpowi w Los Angeles, nie było przypadkowe. Wcześniej, podczas wywiadu dla CNBC prezydent stwierdził, że "prawdopodobnie" nie będzie ubiegał się o trzecią kadencję. Nie było to wbrew pozorom takie oczywiste, chociaż trzykrotnego kandydowania zabrania amerykańska konstytucja. Bo na początku swojej prezydentury Trump mówił, że są pewne sposoby na obejście tej zasady. Zresztą chodziło mu wówczas o wystawienie do wyborów Vance'a, a potem zajęcie jego miejsca, więc wszystko jest jeszcze teoretycznie możliwe.

BREAKING: President Trump floats possible JD Vance-Marco Rubio 2028 presidential ticket. pic.twitter.com/MVvSCbWwQD— Leading Report (@LeadingReport) August 5, 2025

