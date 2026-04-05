Trzy osoby przygniecione przez drzewo, w tym 10-miesięczne dziecko. Dramat podczas szukania jajek

Młoda kobieta, nastolatka i roczne dziecko zginęły pod powalonym drzewem

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w okolicach niemieckiego Flensburga, tuż przy granicy z Danią. Około 50 uczestników wielkanocnej zabawy w ośrodku dla dzieci i młodzieży oddawało się radosnemu poszukiwaniu ukrytych jajek-niespodzianek. Niestety, w pewnym momencie na bawiącą się grupę przewróciło się ponad 20-metrowe drzewo.

Natychmiast po zdarzeniu na miejscu zjawiły się służby ratunkowe. Niestety, dla nastolatki i młodej kobiety nie było już ratunku – obie zginęły na miejscu. Dziesięciomiesięczne dziecko jednej z ofiar zostało w trybie pilnym przetransportowane do szpitala, jednak mimo wysiłków lekarzy, nie udało się go uratować. Wciąż trwa dramatyczna walka o życie osiemnastolatki, która również ucierpiała w wyniku przygniecenia przez drzewo.

Silny wiatr przyczyną tragedii?

W regionie północnych Niemiec w czasie tegorocznych świąt wielkanocnych panują bardzo trudne warunki pogodowe. Odnotowuje się silny wiatr, którego porywy na otwartych terenach mogą osiągać prędkość około 80 km/godz. Odpowiada to sile wiatru 9 w skali Beauforta. Dodatkowo, miejscami występują burze. Prawdopodobnie to właśnie ekstremalne warunki atmosferyczne przyczyniły się do powalenia drzewa i tragicznych konsekwencji tego zdarzenia.

Powalone drzewo po burzy:

