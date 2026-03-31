Uciekła z radiowozu przez okno! Kobieta wymknęła się mimo kajdanek

Ucieczka zatrzymanej kobiety w kajdankach przez okno radiowozu w stanie Michigan

Nagranie z tej ucieczki szybko stało się hitem sieci. Do zdarzenia doszło w stanie Michigan w USA. Zatrzymana kobieta zdołała wydostać się z radiowozu i uciec, choć miała skute ręce. Całość została uchwycona na wideo i trafiła do internetu. Kobietę zatrzymano w sobotę po południu w Muskegon Heights. Policjant zauważył auto stojące przy opuszczonym budynku. W środku były dwie osoby. Funkcjonariusze ustalili, kim jest kierowca, ale mieli problem z identyfikacją pasażerki. Dopiero po sprawdzeniu odcisków palców wyszło na jaw, że kobieta złamała warunki zwolnienia warunkowego. Została zakuta w kajdanki i posadzona na tylnym siedzeniu radiowozu. Na nagraniu widać, jak kobieta obserwuje otoczenie przez uchylone okno. Po chwili zaczyna przeciskać się na zewnątrz. Najpierw wysuwa głowę, potem resztę ciała, mimo że ręce ma skute z tyłu. Następnie opuszcza nogi na ziemię i ucieka.

Policjanci z USA przeszukiwali auto, a skuta kobieta wydostała się przez okno

W tym czasie policjanci zajmowali się innym samochodem stojącym obok. Przeszukiwali go i nie zwracali uwagi na radiowóz. Dopiero po chwili jeden z nich podszedł do auta i zobaczył, że zatrzymanej już nie ma. Rozpoczęto poszukiwania.

Kobieta nadal nie została złapana. Policja podejrzewa, że krótko po ucieczce mogła próbować włamać się do jednego z domów. Jeśli zostanie zatrzymana, odpowie dodatkowo za ucieczkę, a niewykluczone, że za i kolejne przestępstwa.

A woman in Muskegon Heights, Michigan has gone viral after she managed to wiggle her way out of a police cruiser window while fully handcuffed and took off running down the street.Bystander footage shows her squeezing through the back window as officers were just steps away -… pic.twitter.com/bRV48P8Yut— Denn Dunham (@DennD68) March 31, 2026

