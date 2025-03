Uciekliśmy z egipskiej łodzi śmierci! Opowieść ocalałych przeraża

Co powiedział?

Co dalej z papieżem?

Usunęli z urzędu wszystkie ekspresy do kawy. "Pracownicy spędzali przy nich zbyt dużo czasu"

Katastrofa łodzi z dziesiątkami turystów w Egipcie, sześć ofiar. Szokująca relacja ocalałej rodziny

Miała być przygoda życia i wycieczka marzeń, a skończyło się wielką tragedią. Grupa turystów z Rosji wczoraj, 27 marca miała popłynąć na dno Morza Czerwonego turystyczną łodzią podwodną Sindbad, należącą do hotelu w Hurghadzie. Na pokładzie razem z załogą miało znaleźć się w sumie 45 osób. Organizator chwalił się, że to jedna z zaledwie 14 takich łodzi na świecie. Nic dziwnego, że całe rodziny pospieszyły przeżyć przygodę w Egipcie i zobaczyć podwodny świat. Niestety, świat obiegły wkrótce doniesienia o tragedii. Łódź poszła na dno, ale nie zgodnie z planem, a w wyniku wypadku. Turyści znaleźli się w wodzie, ruszyła akcja ratunkowa. Wkrótce okazało się, że na szczęście większość, bo 39 osób ocalała, ale 6 niestety zginęło. Wśród ofiar są dzieci, ale nieoficjalne doniesienia mówią też o ocalonym dziecku, których rodzice utonęli. Jak mogło do tego dojść?

"Łódź nagle zaczęła się zanurzać, mimo że włazy były otwarte"

Wstępne ustalenia mogą szokować. Ocaleni opowiedzieli rosyjskim mediom, że łódź zaczęła się zanurzać, gdy część osób dopiero wsiadała na pokład, a włazy był nadal otwarte. Wybuchła panika, niektórzy spośród tych, którzy już byli w środku, zdołali wypłynąć, ale inni niestety nie. Portal Mash cytuje Elenę Boldarewą i jej męża. Córka i matka Eleny trafiły do szpitala, ale rodzina miała szczęście i przeżyła. "Kiedy moja rodzina i ja staliśmy na pontonie i mieliśmy wejść na pokład łodzi podwodnej, łódź nagle zaczęła się zanurzać, mimo że włazy były otwarte. Mężczyzna odpowiedzialny za załadunek krzyczał „stop, stop, stop” i zaczął nas spychać z powrotem w kierunku pontonu" - opowiada turystka. "Według wstępnych danych większość pasażerów na pokładzie została uratowana i przewieziona do swoich hoteli i szpitali w Hurghadzie. (...) Dyplomaci Konsulatu Generalnego znajdują się na nabrzeżu hotelu „Sindbad”" - głosi komunikat rosyjskiej ambasady w Egipcie, która pospieszyła na pomoc poszkodowanym.

Łodzie turystyczne w Egipcie są niebezpieczne? Jesienią dwoje Polaków zaginęło po zatonięciu "Sea Story"

Zaledwie jesienią ubiegłego roku było głośno o katastrofie innej jednostki pływającej z turystami w Egipcie. "Sea Story" z ponad czterdziestoma osobami na pokładzie zatonęła 25 listopada rano. Pasażerowie, uczestnicy wycieczki nurkowej, należeli do kilkunastu różnych narodowości, byli wśród nich Polacy, których niestety do dziś nie odnaleziono. Turyści mieli nurkować i podziwiać sławne rafy koralowe, z jakich słynie okolica Marsa Alam. Niestety, łódź przy sztormowej pogodzie zatonęła. Ostatecznie uratowano 35 osób, niektórzy czekali po kilkadziesiąt godzin na ratunek w wywróconej łodzi. Odnaleziono cztery ciała, a ocaleni pochodzą m.in. z Belgii, Szwajcarii i Egiptu. Wśród zaginionych znalazło się dwoje naszych rodaków, trzy osoby z Niemiec oraz dwie z Wielkiej Brytanii.

Breaking news: Sindbad tourist submarine sank in Egypt’s Red Sea near Hurghada, killing at least six. Carrying 45 Russian tourists, including children, on a coral reef trip, the vessel crashed 1km offshore. Nine injured, 29 rescued—emergency crews continue the search. pic.twitter.com/iplwXrZgy3— Breaking News (@TheNewsTrending) March 27, 2025

Frantic rescue mission for five TRAPPED in sunken Red Sea submarine after it ‘hits reef’ off Hurghada resort killing six pic.twitter.com/ZvZ7aKJEKG— The Sun (@TheSun) March 27, 2025

