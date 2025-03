Szokujące odkrycie! "Pod piramidami jest podziemne miasto"

Naukowcy ogłaszają niezwykłe odkrycie. Pod piramidami egipskimi rozciąga się tajemnicze "podziemne miasto"

Piramidy egipskie już wcześniej były owiane mglą tajemnicy, a teraz okazało się, ze to wierzchołek góry lodowej! I to dosłownie. Naukowcy Corrado Malanga z Uniwersytetu w Pizie i Filippo Biondi z Uniwersytetu Strathclyde ogłosili rezultaty swoich badań nad, a raczej pod piramidami. Choć nie wbili tam w ziemię ani jednej łopaty, to dysponują najnowocześniejszą techniką radarową, która pozwala połączyć dane dotyczące drobnych ruchów sejsmicznych z danymi z satelity i na tej podstawie tworzyć trójwymiarowe wizualizacje tego, co znajduje się pod ziemią. Rezultaty badań przerosły najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że pod Piramidą Chefrena znajduje się osiem tajemniczych cylindrycznych konstrukcji, a dziwne obiekty ciągną się na głębokość aż dwóch kilometrów. "Pod piramidami odkryto ogromne podziemne miasto" - powiedziała na konferencji prasowej Nicole Ciccolo, rzeczniczka projektu.

Hit czy fałszywy alarm? Nie wszyscy wierzą w wielkie odkrycie pod piramidami

Jeśli te doniesienia są prawdą, to podziemne konstrukcje są wielokrotnie większe, niż same piramidy. Przypomnijmy, że w Gizie znajdują się trzy takie budowle, piramidy Cheopsa, Chefrena i Menkaure, zbudowane około 4500 lat temu w Egipcie nad Nilem. Największa z piramid, Cheopsa, ma 146 metrów wysokości i 228 metrów szerokości u podstawy, a tymczasem konstrukcje mają mieć dwa kilometry długości. W tym wszystkim jest pewna kropla dziegciu. Mianowicie część środowiska naukowego podchodzi sceptycznie do rezultatów badań i dopatruje się tu jakiegoś błędu w sztuce, a konkretnie w używaniu radaru SAR. Inni przypominają, że Corrado Malanga to fascynat teorii o kosmitach, co w oczach części badaczy piramid umniejsza jego wiarygodność. To jednak jeszcze nie jest koniec, włosko-szkocki duet zapowiada kolejne badania jeszcze w 2025 roku.

Archaeologists have discovered huge, spiral-shaped cylindrical structures stretching over 600 meters (about 2,000 feet) straight down beneath the Great Pyramid of Giza. These massive findings, located more than 2 kilometers (1.2 miles) below the pyramid's base, hint at enormous… pic.twitter.com/p0TEbKxKg2— Historic Vids (@historyinmemes) March 20, 2025

SAR Scan of Khafre Pyramid Shows Huge Underground Structures. Deep beneath the Great Pyramid of Giza, hidden from the eyes of the world, archaeologists have made a discovery that could change everything we think we know about our history. Eight gigantic, spiral-shaped cylindrical… pic.twitter.com/M5qxTnGxi6— Billy Carson II (@4biddnKnowledge) March 22, 2025