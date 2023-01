i Autor: pixabay.com

Afery

Ukraińskie media o kontrakcie na dostawy żywności dla wojska. To śmierdzi korupcją!

oprac. abe 19:31

Czy można kupować żywność znacznie droższą od takiej samej, którą można kupić w sklepach? Także na Ukrainie. Można. Sprawa komplikuje się, gdy kupuje ją Ministerstwo Obrony Ukrainy, co wykazał (21 stycznia) ukraiński portal informacyjno-analityczny Zn.ua. Według autora publikacji o tej rewelacji wskazuje to, że w resorcie mogło dojść do korupcji. O ustaleniach portalu informują najważniejsze ukraińskie media. Ministerstwo (jeszcze) nie skomentowało tych zarzutów.