Zamach czy wypadek? Tajemnicza katastrofa śmigłowca pod Kijowem. Nie żyje szef MSW Ukrainy

Katastrofa śmigłowca pod Kijowem. Nie żyje minister spraw wewnętrznych Ukrainy. 18 ofiar, w tym troje dzieci

Wielka tragedia na Ukrainie! Dziś, 18 stycznia rano poinformowano o katastrofie śmigłowca w Browarach pod Kijowem. Maszyna Super Puma runęła tuż obok przedszkola. Szybko okazało się, że pasażerami śmigłowca były osoby zajmujące bardzo ważne funkcje w ukraińskich władzach. W katastrofie zginął minister spraw wewnętrznych Denys Monastyrski (+43 l.) i jego dwóch zastępców, Jewhenij Jenin i Jurij Łubkowycz. Zginęło także troje dzieci, które w chwili tragedii znajdowały się w feralnym przedszkolu. W sumie liczba zabitych to 18 osób, w tym wszystkich 9, które znajdowały się na pokładzie śmigłowca, zaś rannych zostało 29 osób.

Przyczyny katastrofy w Browarach nadal nieznane. "Na miejscu obecne wszystkie służby"

Jak mogło dojść to tej katastrofy, w której zginęły i niewinne dzieci, i jedne z najważniejszych osób w ukraińskich państwie? „Badamy okoliczności zdarzenia i informacje o ewentualnych ofiarach; na miejscu obecne są wszystkie służby” – napisał na serwisie społecznościowym Telegram Kyryło Tymoszenko, zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Na razie nie ma informacji o możliwych przyczynach katastrofy. Z uwagi na nazwiska ofiar nie sposób jednak nie zadawać sobie pytania o to, czy był to tylko wypadek, czy może zamach przeprowadzony przez rosyjskie służby celem destabilizacji Ukrainy.

Zginął szef ukraińskiego MSW Denys Monastyrski. Film nagrany zaraz po katastrofie śmigłowca, gdzie według najnowszych doniesień nie żyje co najmniej 16 osób. pic.twitter.com/lT69JkdgRY— Easyzune (@KZubryk) January 18, 2023