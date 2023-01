i Autor: AP Photo/Efrem Lukatsky Ukraina. Katastrofa śmigłowca pod Kijowem. Minister Denys Monastyrskyi

wojna na ukrainie

Szef MSW Ukrainy zginął w katastrofie śmigłowca pod Kijowem! Kim był Denys Monastyrski?

W środowy poranek w znajdujących się pod Kijowem Browarach doszło do tragicznego wypadku. Śmigłowiec, w którym znajdował się szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw WewnętrznychDenys Monastyrski, spadł tam na ziemię w pobliżu jednego z przedszkoli. Zarówno on, jak i jego pierwszy zastępca i jeszcze jeden wiceminister spraw wewnętrznych zginęli na miejscu. Wśród potwierdzonych do tej pory 16 ofiar są też dzieci. Kim był Denys Monastyrski?