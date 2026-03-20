Ursula Andress straciła miliony! Dramat legendarnej "dziewczyny Bonda"

Ikona Bonda bez pieniędzy. Ursula Andress straciła fortunę i spokój na starość

Piękność wychodząca z morza w białym bikini - ta scena z filmu „Doktor No” z 1962 roku od razu stała się symbolem serii o Bondzie i przyniosła sławę Ursuli Andress. Aktorka miała wtedy 26 lat i szybko stała się gwiazdą. Zdobyła Złoty Glob i grała w kolejnych filmach, także w parodii „Casino Royale”. Dziś jednak jej życie wygląda zupełnie inaczej. Aktorka twierdzi, że straciła około 16 milionów funtów! Odpowiedzialny za to ma być jej były zarządca majątku, nieżyjący już Eric Freymond. Według Andress przez lata zdobywał jej zaufanie, a potem wykorzystywał je do własnych celów. Sprawa jest poważna. Mowa o podejrzanych transakcjach, inwestycjach w dzieła sztuki, których aktorka nigdy nie zobaczyła, oraz działaniach bez jej wiedzy. Część majątku miała po prostu zniknąć.

Sam Freymond przyznał się wcześniej do części zarzutów w innej sprawie, a wkrótce potem odebrał sobie życie. Andress nie ukrywa emocji. Cytowana przez Daily Mail mówi wprost: została oszukana i wykorzystana, także ze względu na swój wiek. Przyznaje, że nie śpi po nocach, ma lęki i czuje się bezradna. To nie jest obraz spokojnej starości, na którą pracowała całe życie. Aktorka złożyła zawiadomienie do prokuratury. Śledczy mają ustalić, co dokładnie się stało i kto ponosi odpowiedzialność. Na razie sprawa jest w toku.

Nie tylko James Bond. W czym jeszcze zagrała Ursula Andress?

Ursula Andress nie była tylko „dziewczyną Bonda”, choć to dało jej największą sławę. Zagrała w kilkudziesięciu filmach, głównie w latach 60. i 70. Oto najważniejsze z nich:

„Dr No” (1962) – Honey Ryder, jej przełomowa rola„Fun in Acapulco” (1963) – z Elvisem Presleyem„She” (1965) – jako Ayesha, jedna z jej głównych ról„The 10th Victim” (1965) – u boku Marcello Mastroianniego„Casino Royale” (1967) – parodia Bonda, grała Vesper LyndInne ważne filmy:

„What's New Pussycat?” (1965)„The Blue Max” (1966)„Perfect Friday” (1970)„Red Sun” (1971) – z Charlesem Bronsonem i Alainem Delonem„The Sensuous Nurse” (1975)Późniejsze lata:

„Clash of the Titans” (1981) – grała Afrodytę„Peter the Great” (1986) – serial„Die Vogelpredigt” (2005) – jej ostatnia rola

Sonda Czy lubisz filmy o Jamesie Bondzie? Tak Nie

March 19, 2026

Szybki quiz dla fanów Jamesa Bonda. Wiesz, kto zagrał 007 w tym filmie? 10/15 to już sukces Pytanie 1 z 15 Kto zagrał Jamesa Bonda w filmie "Opieracja Piorun"? Roger Moore Sean Connery Pierce Brosnan Następne pytanie