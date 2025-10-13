Uwolnienie izraelskich zakładników. Hamas wypuścił pierwszą grupę

W poniedziałek dojdzie do uwalniania zakładników Hamasu w Strefie Gazy. To ostatni pozostający przy życiu zakładnicy z grupy 251 osób, uprowadzonych podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. Ich zwolnienie jest częścią obowiązującej od piątku pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy. Pierwsza grupa porwanych zostanie uwolniona o godz. 8 ze środkowej części Strefy Gazy, druga o godz. 10 z położonego na południu miasta Chan Junus - poinformowała stacja Kanał 12. W akcji uwolnienia zakładników bierze udział Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który odbierze porwanych i przekaże ich izraelskiej armii.

- Zgodnie z otrzymanymi informacjami, Czerwony Krzyż jest w drodze do punktu w północnej Gazie, gdzie kilku zakładników ma zostać przekazanych pod jego opiekę. Armia izraelska jest przygotowana na przyjęcie kolejnych zakładników, którzy mają zostać przekazani Czerwonemu Krzyżowi w późniejszym czasie - przekazały Siły Obronne Izraela we wpisie na X.

Wśród pierwszej uwolnionej grupy znaleźli się, jak podają izraelskie media: Matan Angrest, Gali Berman, Ziw Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran i Guy Gilboa-Dallal. Wszyscy oni zostali porwani podczas ataku Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. i spędzili w niewoli 738 dni.

Czekają na uwolnienie zakładników

W Tel Awiwie setki osób zebrały się, by obserwować na ekranach uwolnienie uprowadzonych. Transmisja jest prowadzona na tzw. placu Zakładników - miejscu gdzie przez miesiące odbywały się demonstracje w obronie porwanych. Dziesiątki Izraelczyków czekają też na uwolnionych w pobliżu bazy wojskowej w Reim przy granicy ze Strefą Gazy, do której mają zostać przewiezieni.

Zgodnie z umową rozejmową, przekazanie zakładników ma odbyć się bez publicznych ceremonii i relacji medialnych. W czasie zawieszenia broni ostatniej zimy Hamas uwalniał porwanych podczas publicznych zgromadzeń, które w Izraelu były odbierane jako propagandowe widowiska, mające upokorzyć zakładników.

W grupie 20 pozostających przy życiu porwanych są sami mężczyźni. Niektórzy z nich to żołnierze izraelskiej armii, inni zostali uprowadzeni z przygranicznych kibuców lub odbywającego się w pobliżu Strefy Gazy festiwalu muzycznego 7 października 2023 r. Są to: Bar Kuperstein, Awitar Dawid, Josef Chaim Ohana, Segew Kalfon, Awinatan Or, Elkana Buchbut, Maksim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tzangauker, Dawid Cunio, Eitan Horn, Matan Angerst, Eitan Mor, Gali Berman, Ziw Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Rom Breslawsky oraz Ariel Cunio.

Izrael ma w zamian uwolnić 250 Palestyńczyków skazanych na dożywotnie pozbawienie wolności i 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny dwa lata temu. Wśród nich nie ma wyższych dowódców Hamasu i innych palestyńskich grup, m.in. Marwana Barghutiego, których uwolnienia domagał się Hamas.

